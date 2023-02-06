Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığı'nda Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu."Deprem merkezine yakın illerde de küçük hasarlar meydana geldi. 10 vali daha görevlendirildi. AFAD ve Kızılay gibi kurumlarımız ekiplerini bölgeye göndermiştir. Afet çalışmaları konusunda altyapısı ve eğitimi olan kurumlarımız göreve çağrılmıştır.Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarımıza verdik. 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte. Dışarıdan katılanlarla bu syaı sürekli artmaktadır. Yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızın tespiti ve kurtarma çalışmaları sürmektedir.Depremin yaşandığı andan itibaren çalışmaları yakın takibe aldık.912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 5 bin 385 vatandaşımız yaralandı. 2 bin 470 kişi kurtarıldı. Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmaktadır.Uluslararası yardımlar için ülkemizle temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve AB yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde bu felaket günlerini de atlatacağız. Gün birlik olma günüdür."