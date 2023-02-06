7,4 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma yol açtı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.Büyük deprem sonrası Kahramanmaraş'ın yanı sıra Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Adana, Şanlıurfa Malatya, Hatay ve Diyarbarkır'da yıkılan binaların da olduğu belirtiliyor.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili 'Büyük bir afetle karşı karşıyayız. Olay çok yeni. Devletimiz tüm imkan ve kabiliyetleriyle sahada.' dedi.Güngör, büyük bir afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.Herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Güngör, 'Olay çok yeni. Devletimiz tüm imkan ve kabiliyetleriyle sahada. Vatandaşlarımızdan ricamız, kalabalığa neden olmamaları, trafiği aksatmamaları. Ekiplerin çalışabilmesi için yardımcı olmamız gerekir. Herkese geçmiş olsun.' diye konuştu.Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 8 katlı bina yıkıldı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.Yenişehir ilçesinde 8 katlı bina çöktü. Binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bina çöktü. Çöken binada kalanların olduğu bildirilirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 489. Sokak'ta depremin ardından bina çöktü. Binada enkaz altında kalanların olduğu bildirilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su:7 binada çökme var.”▪“6 vatandaşımız hayatını kaybetti.”▪“79 vatandaşımız yaralı, hastanelere sevk edildi.”▪“Enkaz altındakilerle ilgili çalışmalar sürüyor.”▪“12 vatandaşımız kurtarıldı.Meydana gelen deprem birçok çevre ilde olduğu gibi Bingöl'de de hissedildi. Deprem sonrası Bingöllü vatandaşlar sokağa döküldü. Vatandaşlar, deprem nedeniyle çok korktuklarını belirtti.Ayrıca deprem sonrası açıklama yapan Vali Kadir Ekinci, kent genelinde ciddi bir ihbar almadıklarını, sadece bir iki binada çatlak olduğunu söyledi.Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremde Malatya'da da çok sayıda bina çöktü. Enkazda kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.Yaşanan deprem sonrası kent merkezinin değişik bölgelerinde çok sayıda bina çöktü. AFAD ve itfaiye ekipleri enkazda kalanları kurtarmak için çalışma başlatırken, ekiplerin yetersiz kaldığı yerlerde vatandaşlar kendi imkanları ile yaralıları kurtarmak için mücadele ediyor.Şu ana kadar enkazlardan çok sayıda yaralı vatandaşta kurtarılırken, evlerine giremeyen Malatyalılar da geceyi dışarıda geçiriyor.Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.Şanlıurfa Büyükşehir Valisi: 16 binanın yıkıldı ve şimdiye kadar 17 can kaybı ve 30 yaralımız var.Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin etkileri Sivas'ta hissedildi. Sivas'ta depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıkarken şehir merkezi Atatürk caddesi üzerinde bulunan bir binada çatlaklar oluştu.Bina emniyet güçleri tarafından tahliye edildi. Öte yandan Sivas'ın Gürün ilçesi Şuçatı köyünde kerpiç bir binada hasar oluştu. Kriz merkezi, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında toplandı.Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde Hatay'da da bazı yapılar yıkıldı, çok sayıda bina da hasar gördü.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat: 04.17 sıralarında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bir çok ilden hissedildi. Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye'den de kuvvetli hissedilen deprem nedeniyle panik yaşandı.Deprem nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde bazı yapıların yıkıldığı, bir çoğunun da hasar gördüğü bildirildi. Dörtyol ilçesinde 5 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisine ulaşılırken Payas, Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde de evlerin zarar gördüğü ve çökmeler meydana geldiği kaydedildi. Vatandaşların ve tüm ekiplerin seferber edildiği bölgelerde arama - kurtarma çalışması başlatıldı.Panik yaşayan halk, benzin istasyonlarında kuyruk oluşturdu.Ayrıntılar geliyor..