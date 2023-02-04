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CHP’li Çerçioğlu’na bir soruşturma daha! Hablemitoğlu suikastı nedeniyle tutuklanan Levent Göktaş’ın şirketine 4 ihale vermiş

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Başkan Çerçioğlu’nun akademisyen ve yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi olarak kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye’ye getirilen ve bir dönem avukatlığını yapan emekli Albay Levent Göktaş’ın MLG isimli şirketine 2018-2020 yılları arasında 4 ihale verdiği ortaya çıktı. Bu konu ile ilgili Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığı öğrenildi.

CHP’li Çerçioğlu’na bir soruşturma daha! Hablemitoğlu suikastı nedeniyle tutuklanan Levent Göktaş’ın şirketine 4 ihale vermiş
Ekleme: 4.02.2023 - 09:36 Güncelleme: 4.02.2023 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Çerçioğlu’na bir soruşturma daha! Hablemitoğlu suikastı nedeniyle tutuklanan Levent Göktaş’ın şirketine 4 ihale vermiş
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu skandalları ve yolsuzlukları ile gündemden düşmüyor. FETÖ belediyeler imamı Erkan Karaarslan'a verdiği ihaleler ile ilgili hakkında çok sayıda dava açılan Çerçioğlu'nun yolsuzluk dosyaları adeta boyunu aştı. Seçimlerde verdiği hiçbir vaadi yerine getirmeyen Çerçioğlu'nun Aydın Büyükşehir Belediyesine ait kaynakları suiistimal ettiği anlaşılınca hakkında birçok dava açıldı. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ''ihaleye fesat' 'edimin ifasına fesat' suçlaması ile yargılanan Çerçioğlu hakkında devam eden yargılamanın sonuna gelindiği öğrenildi.

MİLYONLARCA LİRA KAMU ZARARI
Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde milyonlarca lira kamu zararına yol açtığı İçişleri Bakanlığı müfettişlerince tespit edilen Çerçioğlu ve bürokratları hakkında 'ihaleye fesat', 'edimin ifasına fesat', 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından dava açıldı. Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ise FETÖ belediyeler imamı Erkan Karaarslan'a usulsüz ihale verdiği tespit edilen Çerçioğlu hakkında 'görevi Kötüye kullanma' iddiası ile açılan dava devam ediyor.

CHP’li Çerçioğlu’na bir soruşturma daha! Hablemitoğlu suikastı nedeniyle tutuklanan Levent Göktaş’ın şirketine 4 ihale vermiş

Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde soruşturma konusu 8 ayrı ihale için açılan davanın sonuçlanması an meselesi. Karaarslan'a ait şirketlere, Aydın Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nden 3 tane, ASKİ Genel Müdürlüğü'nden 1 tane, diğer birimlerinden de 3 tane olmak üzere toplam 7 tane ayrı ihale veren Çerçioğlu ve bürokratları hakkında 'ihaleye fesat', 'edimin ifasına fesat' suçlarından dava açılmıştı. Sona gelen yargılamada savcı, tüm sanıklar için ceza talep etmişti. 17 Şubat'ta 2023 tarihinde karar verilmesi bekleniyor.

HABLEMİTOĞLU SUİKASTİNDEN TUTUKLANAN AVUKATINA 4 İHALE VERMİŞ
Başkan özlem Çerçioğlu'nun akademisyen ve yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi olarak kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve bir dönem avukatlığını yapan emekli Albay Levent Göktaş'ın MLG isimli şirketine 2018-2020 yılları arasında 4 ihale verdiği ortaya çıktı.

Çerçioğlu 2018'de hakkında yürütülen soruşturmalar için avukat olarak Göktaş'ı görevlendirmişti. Avukatı olarak görevlendirdiği Mustafa Levent Göktaş'a ait MLG isimli şirkete ihale veren Özlem Çerçioğlu hakkında suç duyurusu yapıldığı ve Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konuda da soruşturma başlattığı bildirildi.

CHP’li Çerçioğlu’na bir soruşturma daha! Hablemitoğlu suikastı nedeniyle tutuklanan Levent Göktaş’ın şirketine 4 ihale vermiş


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