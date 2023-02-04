Başkan Erdoğan, Nazilli Belediyesi'ni ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'dan ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'daki programı kapsamında geldiği Nazilli'de Belediye Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.
Hitabın ardından Nazilli Belediye'sine geçen Erdoğan, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından karşılandı.
Ziyarette, Başkan Erdoğan, Özcan'dan ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
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