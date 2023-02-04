Başkan Erdoğan'dan Nazilli'de anlamlı jest: Genç kız gözyaşlarını tutamadı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nazilli ilçesindeki düzenlenen mitingin ardından kendisini görünce gözyaşlarını tutamayan Pınar Ersoy isimli genç kıza poşusunu hediye etti. Üzerinde ‘Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ yazılı poşuyu alan Ersoy, sevinçten tekrar ağladı. Ersoy, poşuyu ömrünün sonuna kadar saklayacağını söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı'ndaki toplu açılış töreninin ardından Nazilli ilçesinde halka seslendi.
Erdoğan'ın konuşması sırasında sesini duyurmak için yoğun çaba sarf eden Pınar Ersoy isimli genç kız, miting sonunda çalan 'Duyanlara duymayanlara' parçasına gözyaşlarıyla eşlik etti.
Genç kızın sevgisini fark eden Başkan Erdoğan ise üzerine taktığı ve adının yazılı olduğu poşuyu Ersoy'a hediye etti. Poşuyu alan Ersoy mutluluk gözyaşları döktü.
Aldığı hediyeyi ömrü boyunca saklayacağını ifade eden Pınar Ersoy, 'Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Sanırım Cumhurbaşkanımız sevgimi hissetti. Ona sevgimi hissettirdim sanırım. Yanına gidemediğim için bana bunu gönderdi. Onu çok seviyorum hep kalbimde olacak ve bunu ömrüm boyunca saklayacağım' dedi.
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