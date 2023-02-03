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TikTok'u bitirecek hamle: Apple ve Google'a 'Yasaklayın' talebi iletildi

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan TikTok'u bitirecek talep Apple ve Google'a iletildi. İncelemeler devam ederken, ABD'li yetkililer Apple ve Google'ın uygulama mağazalarından kaldırılmasını talep ediyor.

Ekleme: 3.02.2023 - 15:23 Güncelleme: 3.02.2023 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
TikTok'u bitirecek hamle: Apple ve Google'a 'Yasaklayın' talebi iletildi
ABD senatosunu istihbarat komitesinde yer alan Senatör Michael Bennet, TikTok hakkında yazdığı bir raporda ulusal güvenlik endişelerinden bahsetti. Çin menşeili sosyal medya uygulamasının Google ve Apple'ın uygulama mağazalarından kaldırılması talep edildi.

TIKTOK YASAKLANABİLİR
Bu kapsamda ABD meclisinde TikTok'un ülkede kullanımını engellemeyi amaçlayan bir yasa tasarısı için bu ay oylama yapılacağı belirtilirken, çıkacak karar neticesinde, TikTok, App Store ve Play Store'dan kaldırılarak ABD genelinde yasaklanabilir.

TRUMP DAHA ÖNCE HAMLEDE BULUNMUŞTU
Daha önce eski ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'u yasaklamak için girişimlerde bulunmuştu. Fakat o dönem Trump'un hamlesi mahkeme yoluyla engellenmişti. Şu an ise TikTok'un neredeyse kullanıcıların bütün bilgilerini topladığı ve Çin hükümeti ile paylaştığı konuşuluyor.
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