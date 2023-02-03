Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisi edinilen V.Ö'nün üzerinde İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timi tarafından yapılan aramada bir miktar esrar bulundu.Bunun üzerine Bafra ilçesinde bulunan ikametinde Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı 3. JASAT timi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince arama yapıldı.Aramada 2 kök kenevir bitkisi, kenevir bitkisi yetiştirmekte kullanılan iklimlendirme sistemi ile 4 gram kubar esrar, hassas terazi ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi.Zanlı gözaltına alındı.