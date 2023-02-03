Pençe-Kilit'te 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyona ilişkin açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!