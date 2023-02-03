Japonya ve Güney Kore, Bayraktar TB3'ü şimdiden takibe aldı
İlk uçuşunu 2023 içinde yapması planlanan Bayraktar TB3'ü, Japonya ve Güney Kore'nin şimdiden yakın takibe aldığı yazıldı. TCG Anadolu'yla birlikte bir güç çarpanı oluşturacak Bayraktar TB3, Amerikalı bir firmayla da yarış içinde.
Türkiye'nin savunma sanayii, insansız hava araçlarıyla artık dünyanın sayılı ülkeleri arasında gösteriliyor.
Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'da yaptıklarıyla adını duyuran Bayraktar TB2'ye bir yenisi daha ekleniyor.
Bugüne kadar ağırlıklı olarak karada konuşlu ve normal pistlerden iniş-kalkış yapan SİHA'ların durumunu Bayraktar TB3 değiştirecek.
FARKLI MÜHİMMATLAR KULLANILABİLİR
TB3 ile kısa pistlerden kalkış imkanına kavuşacak olan Türkiye, bu yıl ilk görevine çıkacak olan yerli üretim TCG Anadolu üzerine konuşlandıracak.
Türkiye, yıllar içinde mühimmat konusunda ciddi bir çeşitlilik sağlayarak ciddi bir vuruş kabiliyetine erişti.
Ağırlıklı olarak deniz ortamında çalışacak olan TB3, farklı mühimmatlar kullanabilir. Karadaki hava dinamikleriyle denizin ortasındaki şartlar birbirinden çok farklı olabiliyor. Bulutlu havalar, yoğun sis ve korozyon akla gelen ilk dezavantajlar olarak öne çıkıyor.
Lazer güdümlü mühimmat bu tür havalarda haliyle pek etkili olamıyor. Bu kapsamda görüntüleyici kızılötesi güdüme sahip ya da radar güdümlü mühimmatın TB-3 ile daha da öne çıkması sürpriz olmaz. SAHA EXPO'da Baykar ile ROKETSAN'ın imzaladığı anlaşmayı bu gerçeklik üzerinden okumakta fayda var.
JAPONYA VE GÜNEY KORE'DEN YAKIN TAKİP
TB3'ün kanatları katlanabilen çok az sayıdaki insansız hava aracından biri olacağı gerçeği, söz konusu platformun ihracat potansiyelini de oldukça yukarı taşıyor.
TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre; 'kanatları katlanabilir' SİHA olma özelliğine sahip olacak TB3'ü, teknoloji devi Japonya ve Güney Kore yakın takibe aldı.
Bunun yanı sıra, TCG Anadolu benzeri deniz platformlarına sahip tüm ülkelerin TB3'le yollarının kesişme ihtimali bir hayli yüksek.
ABD DE AYNISINI YAPACAK
Amerikalı General Atomics Aeronautical Systems şirketi, MQ-9B Reaper'ın katlanır kanatlı varyantı üzerinde çalışıldığı duyuruldu. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar da 'Amerikalı bir firma, 'kısa pistli gemiler için S/İHA'yı ilk biz yapacağız' diye yayında bulundu ancak bakalım kim önce yapacak' cümlesiyle ABD'li rakibine meydan okumuştu.
Bayraktar TB3'ün, TCG Anadolu'la birlikte bir güç çarpanı ouşturması bekleniyor.
BAYRAKTAR TB3'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
Uzunluk: 8.35 metre
Yükseklik: 2.6 metre
Kalkış Ağırlığı: 1.450 kilogram
Maksimum seyir hızı: 125 knots-160 knots (300 km/s)
Faydalı yük kapasitesi: 6 silah istasyonu-280 kilogram
Havada kalış süresi: 24+ saat
Katlanır kanat yapısı
Kısa pistli uçak gemilerinden otomatik kalkış ve iniş kabiliyeti
Görüş hattı ve ötesi haberleşme
SATCOM uydu bağlantısı
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI