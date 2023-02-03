Japonya ve Güney Kore, Bayraktar TB3'ü şimdiden takibe aldı

Türkiye'nin savunma sanayii, insansız hava araçlarıyla artık dünyanın sayılı ülkeleri arasında gösteriliyor.Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'da yaptıklarıyla adını duyuran Bayraktar TB2'ye bir yenisi daha ekleniyor.Bugüne kadar ağırlıklı olarak karada konuşlu ve normal pistlerden iniş-kalkış yapan SİHA'ların durumunu Bayraktar TB3 değiştirecek.TB3 ile kısa pistlerden kalkış imkanına kavuşacak olan Türkiye, bu yıl ilk görevine çıkacak olan yerli üretim TCG Anadolu üzerine konuşlandıracak.Türkiye, yıllar içinde mühimmat konusunda ciddi bir çeşitlilik sağlayarak ciddi bir vuruş kabiliyetine erişti.Ağırlıklı olarak deniz ortamında çalışacak olan TB3, farklı mühimmatlar kullanabilir. Karadaki hava dinamikleriyle denizin ortasındaki şartlar birbirinden çok farklı olabiliyor. Bulutlu havalar, yoğun sis ve korozyon akla gelen ilk dezavantajlar olarak öne çıkıyor.Lazer güdümlü mühimmat bu tür havalarda haliyle pek etkili olamıyor. Bu kapsamda görüntüleyici kızılötesi güdüme sahip ya da radar güdümlü mühimmatın TB-3 ile daha da öne çıkması sürpriz olmaz. SAHA EXPO'da Baykar ile ROKETSAN'ın imzaladığı anlaşmayı bu gerçeklik üzerinden okumakta fayda var.TB3'ün kanatları katlanabilen çok az sayıdaki insansız hava aracından biri olacağı gerçeği, söz konusu platformun ihracat potansiyelini de oldukça yukarı taşıyor.TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre; 'kanatları katlanabilir' SİHA olma özelliğine sahip olacak TB3'ü, teknoloji devi Japonya ve Güney Kore yakın takibe aldı.Bunun yanı sıra, TCG Anadolu benzeri deniz platformlarına sahip tüm ülkelerin TB3'le yollarının kesişme ihtimali bir hayli yüksek.Amerikalı General Atomics Aeronautical Systems şirketi, MQ-9B Reaper'ın katlanır kanatlı varyantı üzerinde çalışıldığı duyuruldu. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar da 'Amerikalı bir firma, 'kısa pistli gemiler için S/İHA'yı ilk biz yapacağız' diye yayında bulundu ancak bakalım kim önce yapacak' cümlesiyle ABD'li rakibine meydan okumuştu.Bayraktar TB3'ün, TCG Anadolu'la birlikte bir güç çarpanı ouşturması bekleniyor.Uzunluk: 8.35 metreYükseklik: 2.6 metreKalkış Ağırlığı: 1.450 kilogramMaksimum seyir hızı: 125 knots-160 knots (300 km/s)Faydalı yük kapasitesi: 6 silah istasyonu-280 kilogramHavada kalış süresi: 24+ saatKatlanır kanat yapısıKısa pistli uçak gemilerinden otomatik kalkış ve iniş kabiliyetiGörüş hattı ve ötesi haberleşmeSATCOM uydu bağlantısı