İzmir’de korkutan görüntü! Aynı anda 8 hortum oluştu

İzmir'in Çeşme ilçesinde deniz üzerinde aynı anda çok sayıda hortum oluştu.Yağışlı havanın etkili olduğu Çeşme'de sabah Ovacık Mahallesi açıklarında deniz üzerinde hortum görüldü.Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla yaptığı kayıtlarda, aynı anda çeşitli büyüklükte 8 hortumun oluştuğu gözlendi.Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, açık denizde hortum oluştuğuna yönelik bilgiler geldiğini, kent merkezinde bir olumsuzluk görülmediğini söyledi.Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge üzerindeki meteorolojik hava kütlesinin hortum oluşumları için uygun ortam oluşturduğunu belirtti.Çeşme'nin Ovacık Mahallesi'nde 7 Aralık 2021'de oluşan hortum, evlerde hasara yol açmıştı.