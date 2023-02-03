İyi Parti'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına muhalefet sürüyor...

Türkiye'nin kader seçimlerinden birisi olan 2023 seçimlerine artık 100 günlük bir zaman dilimi kaldı.Cumhur İttifakı aylar öncesinden sahalara inerken, muhalefet cephesinden ise bir aday kaosu yaşanmakta.Henüz adayını açıklamayan 6'lı masada sular durulmuyor.Adaylık için yıllardır ön plana çıkan ve partisi CHP'yi arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu'na tek engel İyi Parti.Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis kararı sonrası İyi Parti adaylık için İmamoğlu'nda ısrar ediyor.Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen ancak bunu açık açık ifade edemeyen İyi Parti yetkileri sosyal medya üzerinden paylaşımlarla görüşlerini paylaşıyor.En son Ümit Özlale'nin 'Biz kazanacak kişinin aday gösterilmesini istiyoruz. Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'na aynı mesafedeyiz.' açıklamasından sonra bir açıklamada İyi Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış'dan geldi.Sosyal medya hesabı üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açık bir şekilde karşı çıkan Karakış şu ifadeleri kullandı:Kemal Bey'in adaylığına AK Parti ve MHP'nin destek vermesi, İmamoğlu'na yargı engeli getirilmesi, saray medyasının 4 senedir yerden yere vurduğu Kemal Bey'i övmeye başlaması, saray anketçilerinin Kemal Bey'in farklı kazandığı anketler paylaşması. Sizce sebebi ne olabilir?