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Interpol yıllardır peşindeydi! Pizzacıda şeflik yaparken yakalandı

Interpol, iki cinayetten ve bir cinayete teşebbüs suçundan 16 yıldır aranan kaçağın, pizzacıda şeflik yaparken yakalandığını duyurdu. Uluslararası polis gücü tarafından "çok tehlikeli bir kaçak" olduğunu belirtilen şüpheli ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan İtalya’da 30 yıldır kaçak olan ünlü mafya babası Matteo Messina Denaro da bir sağlık kliniğinde muayene olurken göz altına alınmıştı.

Ekleme: 3.02.2023 - 16:20 Güncelleme: 3.02.2023 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
Interpol yıllardır peşindeydi! Pizzacıda şeflik yaparken yakalandıFransa'da akılalmaz bir olay yaşandı. Interpol'un 16 senedir peşinde olduğu mafya babası pizzacıda şeflik yaparken yakalandı. İki kişinin cinayetinden ve bir cinayet teşebbüsüne kalkışmak suçuyla aranan mafya tipi suç örgütü Ndrangheta'nın üyesi 63 yaşındaki Edgardo Greco'yu Fransa'da gözaltına alındı.

RESTORANDA PİZZA ŞEFİ OLARAK ÇALIŞIYORDU
Suç örgütüne üye olan Greco'nun 'çok tehlikeli bir kaçak' olduğunu belirten Interpol, 1990'larda iki kişinin cinayetinden ve bir cinayet teşebbüsünden ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı vurgulandı. Greco'nun, Fransa'nın Saint Etienne kentinde bir restoranda pizza şefi olarak çalıştığı belirtildi.

ADALETTEN SONSUZ KADAR KAÇAMADI
İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi Greco'nun yakalanmasıyla ilgili polisi ‘alkışladığını' belirtirken Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock şu ifadeleri kullandı:

Kaçaklar, her ne kadar yurt dışında sakin bir hayat sürmeye çalışsalar da adaletten sonsuza kadar kaçamazlar. Dünyanın dört bir yanındaki kendini işine adamış polisler her zaman adaletin yerine getirilmesini sağlayacaktır.
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