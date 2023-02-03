Gökçeada Belediyesi'ndeki yolsuzlukta flaş gelişme! Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı.

Çanakkale'nin Gökçeada İlçesi'nde büyük imar yolsuzluğu sonrası gözaltına alınan aralarında İYİ Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin ve İmar Müdürü Seval Duran'ın da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Başkan Çetin'in Adliye'ye götürüldüğü sırada oldukça yorgun olduğu gözlenirken, kayak için Erzurum'a gitmeye hazırlandığı sırada İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan İmar ve Şehircilik Müdürü Seval Duran'ın hesap hareketlerinde ciddi artışların olduğu ortaya çıktı. Dünya'nın ilk ve sakin adası seçilen Gökçeada'da yaşanan imar skandalı, koyun hırsızlığından tutuklanarak cezaevine gönderilen K.Ç'nin telefon kayıtları ve imar usulsüzlükleriyle ilgili CİMER'e yapılan şikayetlerle ortaya çıktı.DEŞTİKÇE ALTINDAN RÜŞVET ÇIKTIİddiaya göre Gökçeada'da geçtiğimiz haziran ayında 65 küçükbaş hayvanın çalınmasının ardından Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla aralarında K.Ç.'nin de bulunduğu 4 şüpheliyle ilgili çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında K.Ç. ve 4 şüpheli Jandarma tarafından teknik ve fiziki takibe alındı.TELEFON KONUŞMALARI TAKILDIK.Ç'nin bir telefon konuşmasında şebekenin direktifleriyle 27 Ekim 2022 tarihinde satın aldığı Çınarlı Mahallesi'nde 258 Ada 9 parselde bulunan 3 bin 355 metrekare arazinin imara açılması ve terk payları için başkan Çetin'e 230 Bin TL rüşvet ödediğini söylemesi Jandarma'nın soruşturmayı bu yöne kaydırmasına neden oldu.SAVCILIĞA BİLDİRİLDİYaklaşık 2 aylık fiziki takibin ardından koyun hırsızlığıyla ilgili 12 adrese düzenlenen operasyonda K.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve şebekeyle ilgili elde edilen telefon tapeleri Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.SAVCILIK DOSYALARI BİRLEŞTİRDİElde edilen telefon tapelerini ve bin 800 dönüm tarım arazisinin imara açılmasıyla ilgili CİMER'e yapılan şikayetleri değerlendiren Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaları birleştirerek olayla ilgili soruşturma başlattı.İMAR'DAN BÜYÜK VURGUNSoruşturma kapsamında Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan araştırmada Çetin ile ortak hareket ettiği ileri sürülen şebekenin; Yenimahalle, Çınarlı ve Kuzu Limanı'nda bulunan bin 800 dönüm tarım arazisini imara açmak için tapu sahiplerinden rüşvet aldığı, bazı arazileri ise imar vaadiyle yüksek fiyattan sattığı belirlendi. Şebekenin, ayrıca imar sorunu olan yerler ile sit alanlarına inşaat izni verdiği, işletme ruhsatlarında sahtecilik yaptığı, usulsüz binalara iskan verip imar plan değişiklikleri yaparak müteahhitlere rant sağladığı ortaya çıktı.OPERASYONUN ADI 'TARÇIN'Elde edilen bilgiler doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Gökçeada Belediyesi'ne baskın düzenledi. Operasyona; Belediye Başkanı Ünal Çetin'in eşi Mehtap Çetin'in üzerine kayıtlı 'kanella' ismindeki 'tarçın' anlamına gelen teknesinin ismi verildi.EVİNDEN 4 SİLAH ÇIKTIOperasyonda Belediye Başkanı Ünal Çetin müteahhit B.B, rüşvete aracılık ettiği ileri sürülen R.G., başkanla bir dönem birlikte ticaret yapan kamu görevlisi E.B. gözaltına alındı. İmar Müdürü Seval Duran'ın ise İstanbul'da olduğu tespit edildi. Başkan Ünal Çetin'in evinde yapılan aramalarda üçü ruhsatsız olmak üzere 4 adet silah ve 7 bin Euro ele geçirilirken, şebekenin mal varlıkları ve hesap hareketleri de incelemeye alındı.GÖKÇEADA BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDIGelen son dakika bilgisine göre Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü Seval Duran ve Gökçeada İYİ Parti Eski İlçe Başkanı Hasan Erdem tutuklandı.HESAP HAREKETLERİNDE YÜZ BİNLERCE LİRALIK ARTIŞİstanbul'da bulunan ve Erzurum Palandöken'de tatile gitmeye hazırlandığı sırada Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan İmar ve Şehircilik Müdürü Seval Duran da polis eşliğinde Çanakkale'ye getirildi. İddiaya göre Duran, işletme ruhsatlarının ve imar izinlerinin verildiği günler hesap hareketlerinde ciddi artışların olduğu tespit edildi. Bir otel için işletme ruhsatı verildiği gün Duran'ın banka hesabına 400 bin lira geçtiği saptandı. Bu miktar soruşturma birimlerince şüpheli bulundu.