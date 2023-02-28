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Prof. Ahmet Ercan’dan provokasyon paylaşımları: Güvenlik güçlerini hedef aldı

Güvenlik güçleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sahadaki görevini kesintisiz sürdürürken muhalefetin bölgede güvenlik açığının bulunduğu iddiasına Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da destek verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ercan, askerin afet bölgesine iki gün geç indiğini öne sürdü. Deprem bölgesinden paylaştığı fotoğraflarla Mehmetçik'i hedef alan Ercan'ın bu paylaşımları büyük tepki çekti.

Prof. Ahmet Ercan’dan provokasyon paylaşımları: Güvenlik güçlerini hedef aldı
Ekleme: 28.02.2023 - 17:17 Güncelleme: 28.02.2023 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
Prof. Ahmet Ercan’dan provokasyon paylaşımları: Güvenlik güçlerini hedef aldı
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için tek yürek olurken güvenlik güçleri de afetin ilk gününden bu yana bölgede asayişi sağlamak için çalışıyor.

Mehmetçik 24 saat nöbet tutuyor
Çadır kentlerde oluşabilecek olası bir yangın riskine karşı 24 saat nöbet tutan Mehmetçik, deprem bölgesindeki illerde asayişe destek için devriye görevini de sürdürüyor.

Güvenlik güçleri sahadaki görevini kesintisiz sürdürürken muhalefetin bölgede güvenlik açığının bulunduğu iddiasına Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da destek verdi.

Övgün Ahmet Ercan güvenlik güçlerini hedef aldı
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ercan, askerin ilk iki gün afet bölgesine inmediğini iddia etti. Ercan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş.
Yakınlarını yitiren genç kızlar imam nikahıyla evlendirilerek, kim olduğu belirsiz kişilerce alıp götürülüyor. Sorun çok büyük'

Prof. Ahmet Ercan’dan provokasyon paylaşımları: Güvenlik güçlerini hedef aldı

Prof. Ahmet Ercan’dan provokasyon paylaşımları: Güvenlik güçlerini hedef aldı
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