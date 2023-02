Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOKİ deprem sınavını geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu. Erdoğan, ''Aynı gün içinde 9 saat arayla yaşanan bu depremler maalesef ilçemizde çok ağır tahribata yol açtı. İlk depremi ağır veya az hasarla atlatan binaların tamamı ikinci depremde enkaza döndü'' ifadelerini kullandı. 'Kahramanmaraş'ta 77 bin çadır kuruldu ve dağıtıldı' diyen Erdoğan, ''Şehrimizi yeniden imar ve ihyasına başlıyoruz. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken inşa hazırlıklarına başladık. Kahramanmaraş için Elbistan için hemen şimdi inancıyla ilk etapta 83 bin konut ile bismillah diyoruz. TOKİ deprem sınavını her alanda alnının akıyla vermiş bir kurumumuzdur. Sizlerden bunun için bir yıl müsaade istiyorum'' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;Öncelikle ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tarihimize en acı günlerimizden biri olarak geçen 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden ikincisinin merkez üssü Elbistan'dı.'Hasarlı binalardan uzak durulmalı'Aynı gün içinde 9 saat arayla yaşanan bu depremler maalesef ilçemizde çok ağır tahribata yol açtı. İlk depremi ağır veya az hasarla atlatan binaların tamamı ikinci depremde enkaza döndü.Bilim insanları maruz kaldığımız afeti istisnai bir tabiat hadisesi olarak tanımlıyor. Her biri neredeyse ayrı bir deprem yıkıcılığında olan artçı sarsıntılar halen devam ediyor.Kahramanmaraş'ta 77 bin çadır kuruldu ve dağıtıldı. Depremden etkilenen tüm kardeşlerimize psikososyal destek veriyoruz. Elektrik konusunda sıkıntı kalmamıştır. Doğalgaz konusunda abonelerimizin yüzde 70'ine doğal gaz verdik. Karayollarımızda deprem sebebiyle oluşan tahribatı tamamen giderdik. Mobil iletişim sorununu çözüme kavuşturduk.Şehrimizi yeniden imar ve ihyasına başlıyoruz. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken inşa hazırlıklarına başladık. Kahramanmaraş için Elbistan için hemen şimdi inancıyla ilk etapta 83 bin konut ile bismillah diyoruz. Sizlerden bunun için bir yıl müsaade istiyorum.Arama kurtarmadan yardım çalışmalarına kadar her konuda Maraş'ta 41 binin üzerinde personel ve 5 bin 733 iş makinası görev yaptı. Depremlerde sadece ilçemizde binin üzerinde Maraş genelinde 12 bin 683 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Elbistanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremzedelerimizin yaşadığı acının büyüklüğünün farkındayız. Rabbim tüm depremzedelerimize sabrı cemil ihsan eylesin diyoruz. Milletimizin sergilediği dirayet ve metanet karşısında da duygulanmamak elde değil. İl ve ilçe ziyaretlerimizde milletimizin bu imtihanı gerçekten vakur bir şekilde göğüslediğini görüyoruz.Köyler dahil 309 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz.TOKİ deprem sınavını her alanda alnının akıyla vermiş bir kurumumuzdur.Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yoktur. Biz de keyfi sebeplerle milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz. Rabbim ülkemizi kazalardan belalardan korusun diyorum.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce söz alan MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Değerli Elbistanlılar 6 Şubat'tan bu güne acılı günler yaşadık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ziyaretin anlamı büyük' dedi.BBP Genel Başkanı Destici ise, 'Sizlerdeki tevekkülü görmekten güç aldım. Bütün devletimizin kadroları ilk günden itibaren ellerinden bütün gayreti koyarak çalışma gösterdiler. Sayın cumhurbaşkanımızın merhametine, çalıştığına gayret gösterdiğine şahidiz. Bizler sizinleyiz. Sizlerin, milletimizin yanındayız' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elbistan'ın ardından Kahramanmaraş'ın Afşin ve Malatya'nın Doğanşehir ilçelerinde de depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.