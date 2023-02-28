  • USD: 18,86 - 18,90
  • EURO: 20,00 - 20,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Nebati'den iş dünyasına çağrı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Adıyaman'da asrın en büyük deprem felaketi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bakan Nebati, "Girdilerle ilgili bir maliyet artışı olmaması için elimizden gelen her tedbiri alıyoruz. İş dünyası da burada girdilerde artış olmadığı sürece fiyatları sabitleme kararı aldı. Kimse kısa günün karı konusunda bir hesap yapmasın. Kimsenin bu ortamdan fayda elde etmesine izin vermeyeceğiz. Gözlerinin yaşına bakmayız" dedi.

Bakan Nebati'den iş dünyasına çağrı!
Ekleme: 28.02.2023 - 14:56 Güncelleme: 28.02.2023 - 14:57 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati'den iş dünyasına çağrı!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Adıyaman'da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, fiyat artışlarının önüne geçmek için girdilerle ilgili tedbirlerin alındığına dikkat çekerek, iş dünyasına seslendi.

Bakan Nebati açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Depremin ilk olduğu saatlerden itibaren bölgeye intikal ettik. Şehirlerimizde meydana gelen hasarları tespit ettik. 23 gündür bölgedeyiz. Gerek uzaktan gerekse de yüz yüzde bir araya gelerek organizasyonun en hızlı olması noktasında birbirimize destek veriyoruz.

"TÜM BAKANLIKLAR HIZLI BİR ŞEKİLDE ADIM ATIYOR"

Asrın değil heralde son birkaç yüzyılın en büyük afetlerinden birisinin yaşandığı bir dönemde 13 milyon insanın etkilendiği bir dönemdeyiz. Böylesine bir ortamda gerek deprem bölgelerinde vatandaşlarımızın sıkıntılarının giderilmesi konusunda ilgili Bakanlıklar hızlı bir şekilde adım atıyor.

"KALICI KONUTLAR 1 YIL İÇİNDE HAZIR OLACAK"

Barınma konusunda konteyner kentler ardından 1 yıl içerisinde kalıcı konutlar ile ihtiyaç giderilecek. Bütçe konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Kaynakları doğru bir şekilde kullanmalıyız. Bu anlamda gerek vergisel düzenlemeler gerek ertelemeler ve aflar yaptık. Yine aynı şekilde krediler ile ilgili adımları ilan ettik. Ayrıca sigortacılık alanında da adımlar attık. Tüm bu adımlara yeni adımlar ekliyoruz.

Esnaflar ve çiftlere de değinen Bakan Nebati, "Burada da ihtiyaçlara göre kayıplara göre çok net adımlar atıyoruz" dedi.

Deprem bölgelerinde ihtiyaçların giderilmesi konusunda çalışmaya devam edeceklerini aktaran Nebati şu ifadeleri kullandı:

"GİRDİ MALİYETLERİNİN ARTMAMASI İÇİN TEDBİRLER ALIYORUZ"

Dün TOBB başkanımız, sendika başkanlarımız ve ilgili STK'larla Urfa'da bir toplantı yaptık. Açık ve net ifade edeyim. Biz girdilerle ilgili bir maliyet artışı olmaması için elimizden gelen her tedbiri alıyoruz. İş dünyası da burada girdilerde artış olmadığı sürece fiyatları sabitleme kararı aldı.

BAKAN NEBATİ'DEN İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI

Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz, binlerce insanımızı kaybettiğimiz böylesine acıların yaşandığı bir ortamda kimse kısa günün karı konusunda bir hesap yapmasın. Kimsenin bu ortamdan fayda elde etmesine izin vermeyeceğiz. Gözlerinin yaşına bakmayız.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz
Prof. Ahmet Ercan’dan provokasyon paylaşımları: Güvenlik güçlerini hedef aldı
Ukrayna NATO'ya girecek mi? Stoltenberg'den flaş açıklama
EYT SON DAKİKA: Meclis'te görüşmeler başladı! EYT ne zaman çıkacak?
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'da riskli binalar belirlenen alanlara taşınacak
Kardak Krizi'nin gizli belgeleri ortaya çıktı: Türklerin şaşırtma taktiği Yunanistan'ı nasıl afallatmış?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Bakan Kurum açıkladı! Daha önce tespit yapılan yapılarda yine inceleme yapılacak
Bakan Nebati'den iş dünyasına çağrı!
Sabih Kanadoğlu hayatını kaybetti! 367 krizinin baş aktörüydü!
Ekrem İmamoğlu'nun deprem kalkanı: Bütçeyi yüzde 65 düşürdü, her deprem sonrası seferberlik ilan etti
Bakan Bozdağ: Soruşturmalar ucu kime uzanırsa uzansın devam edecek
Çapa ve Cerrahpaşa'nın yenilenmesini istememişlerdi! Deprem gerçeği fikirlerini değiştirdi!
İYİ Parti aday için 2 Mart'ı işaret etti
CHP'li ABB'den şartlı yardım: Bunları vermezseniz çalışamayız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mehmetçik 326 kişiyi enkazdan kurtardı
Murat Bardakçı'dan Ekşi Sözlük'ün kapatılmasını destekledi: Geç bile kalındı
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
ABD basınında dikkat çeken sözler! ‘Türkiye bitmeyen deprem felaketine rağmen sağlık sistemi için çalışıyor’
Türkiye 2022'de yüzde 5,6 büyüdü
Meteoroloji uyardı! Beklenen yağış bugün geliyor...

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağış bugün geliyor...

Kilometrelerce uzunluğa ulaştı: En çok Hatay'da görüldü

Kilometrelerce uzunluğa ulaştı: En çok Hatay'da görüldü

Üç bölge için deprem uyarısı: Ciddi derecede yüzey hareketliliği var

Üç bölge için deprem uyarısı: Ciddi derecede yüzey hareketliliği var

'İdai'den de beter': Daha önce böylesiyle hiç karşılaşmadık

'İdai'den de beter': Daha önce böylesiyle hiç karşılaşmadık

ABD'de Kaliforniya ve Kahramanmaraş depremi karşılaştırıldı: 'Çok şey öğreneceğiz'

ABD'de Kaliforniya ve Kahramanmaraş depremi karşılaştırıldı: 'Çok şey öğreneceğiz'

Depremin ardından riskli binalarla ilgili akıllara takılan sorular

Depremin ardından riskli binalarla ilgili akıllara takılan sorular