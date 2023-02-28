Bakan Nebati'den iş dünyasına çağrı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Adıyaman'da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, fiyat artışlarının önüne geçmek için girdilerle ilgili tedbirlerin alındığına dikkat çekerek, iş dünyasına seslendi.Bakan Nebati açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:Depremin ilk olduğu saatlerden itibaren bölgeye intikal ettik. Şehirlerimizde meydana gelen hasarları tespit ettik. 23 gündür bölgedeyiz. Gerek uzaktan gerekse de yüz yüzde bir araya gelerek organizasyonun en hızlı olması noktasında birbirimize destek veriyoruz.Asrın değil heralde son birkaç yüzyılın en büyük afetlerinden birisinin yaşandığı bir dönemde 13 milyon insanın etkilendiği bir dönemdeyiz. Böylesine bir ortamda gerek deprem bölgelerinde vatandaşlarımızın sıkıntılarının giderilmesi konusunda ilgili Bakanlıklar hızlı bir şekilde adım atıyor.Barınma konusunda konteyner kentler ardından 1 yıl içerisinde kalıcı konutlar ile ihtiyaç giderilecek. Bütçe konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Kaynakları doğru bir şekilde kullanmalıyız. Bu anlamda gerek vergisel düzenlemeler gerek ertelemeler ve aflar yaptık. Yine aynı şekilde krediler ile ilgili adımları ilan ettik. Ayrıca sigortacılık alanında da adımlar attık. Tüm bu adımlara yeni adımlar ekliyoruz.Esnaflar ve çiftlere de değinen Bakan Nebati, "Burada da ihtiyaçlara göre kayıplara göre çok net adımlar atıyoruz" dedi.Deprem bölgelerinde ihtiyaçların giderilmesi konusunda çalışmaya devam edeceklerini aktaran Nebati şu ifadeleri kullandı:Dün TOBB başkanımız, sendika başkanlarımız ve ilgili STK'larla Urfa'da bir toplantı yaptık. Açık ve net ifade edeyim. Biz girdilerle ilgili bir maliyet artışı olmaması için elimizden gelen her tedbiri alıyoruz. İş dünyası da burada girdilerde artış olmadığı sürece fiyatları sabitleme kararı aldı.Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz, binlerce insanımızı kaybettiğimiz böylesine acıların yaşandığı bir ortamda kimse kısa günün karı konusunda bir hesap yapmasın. Kimsenin bu ortamdan fayda elde etmesine izin vermeyeceğiz. Gözlerinin yaşına bakmayız.