Bakan Kurum açıkladı! Daha önce tespit yapılan yapılarda yine inceleme yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da açıklamalarda bulundu.Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:Depremin olduğu andan itibaren 85 milyon Hatay için tek yürek oldu. Buralara sağlam binalar inşa edene kadar çalışacağız. Demografik yapı ve tarihi alanlar gözetilecek. Amanos Dağı'nın eteklerine binalar inşa edeceğiz.Daha önce tespit yapılan yapılarda yine inceleme olacak. 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini yaptık.14 milyon insanımızı etkileyen depremde yeni inşa çalışmalarında vatandaşlarımıza daha önceki afetlerde sözlerimizi tuttuysak yine bu şekilde yapacağız.Birçok üniversitelerimizle, bilim insanlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. En doğru zeminde, en doğru teknikle binaları inşa edeceğiz.Şubat ayında 14 bin 500 konutun inşasına başlamış olacağız.Sanayilerimizin de ayağa kalkması için bugün de i,stişarelerd ebulunduk. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yürütülecektir. Vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde şehrin için yeni toplanma alanları açılacağı ve burada yeni yerleşimin zemine uygun yeni teknolojilerle uygulanacğını ifade ediyorum.Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar: