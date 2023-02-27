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Şırnak'ta terör operasyonu: Gözaltılar var

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 27.02.2023 - 16:17 Güncelleme: 27.02.2023 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
Şırnak'ta terör operasyonu: Gözaltılar var
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

IHA'da yer verilen habere göre, Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 - 26 Şubat tarihlerinde şehir merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli ilgili il ve birime teslim edildi. 1 şüpheli emniyette alınan ifadesinin akabinde serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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