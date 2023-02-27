Şırnak'ta terör operasyonu: Gözaltılar var

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı.IHA'da yer verilen habere göre, Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 - 26 Şubat tarihlerinde şehir merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı.Operasyonda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli ilgili il ve birime teslim edildi. 1 şüpheli emniyette alınan ifadesinin akabinde serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.