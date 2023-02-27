Niğde'de feci kaza: 1 kişi öldü
Niğde'de, Kayseri yolunda meydana gelen trafik kazasında tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Niğde-Kayseri yolunda E.G. idaresindeki otomobil, Aktaş beldesi yakınlarında aynı yöne seyreden C.D. kontrolündeki kalsit yüklü tıra arkadan çarptı. Kazanın hemen ardından olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücü E.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. E.G'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sağlık ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücü E.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. E.G'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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