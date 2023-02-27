AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu belirtildi. Depremin derinliği ise 14.5 kilometre olarak belirlendi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir Foça'da saatler 21.22 olduğunda 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de hissedilen depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu belirtildi. Ayrıca depremin derinliği ise 14.5 kilometre olarak belirlendi.ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİİzmir ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı.İZMİR VALİSİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMAİzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Foça merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi afetlerden korusun" ifadeleri kullanıldı.