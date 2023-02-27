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Bakan Soylu'dan tribün provokasyonuna sert tepki: Hodri meydan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarındaki tribün provokasyonuna tepki göstererek, "Deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler, güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldıramayacağımızı zannetmesinler" dedi.

Bakan Soylu'dan tribün provokasyonuna sert tepki: Hodri meydan
Ekleme: 27.02.2023 - 12:08 Güncelleme: 27.02.2023 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu'dan tribün provokasyonuna sert tepki: Hodri meydan
Türkiye, büyük felaketin izlerini silmeye çalışırken, bir kesimin provokasyon ve dezenformasyon hareketleri ile de mücadele ediyor.

Tarihin en hassas dönemlerinden birinin yaraları sarılırken takım taraftarları, hükümeti hedef aldı.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında tribünlerden isyan sesleri yükseldi.
Taraftarlar 'istifa' sloganları atarken, yaşanan provokasyon tepki topladı.

Depremin ardından 21 gün geçerken hala deprem bölgesi Hatay'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

'Devletin, milletin ortaya koyduğu çabaya kulak versinler'
Canlı yayında konuya değinen Soylu, siyaset yapmak isteyenlere yaklaşan seçim tarihini hatırlattı.

Süleyman Soylu şöyle devam etti;

Dertleri başka olanlar siyaset yapmak isteyen varsa önümüzdeki günlerde seçim var. Herkes meydana çıksın siyasetini yapsın. Ama spor alanlarını siyaset meydanına çevirmek isteyenler biraz devletin, milletin, sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu çabaya kulak versinler. Burada insanlar yaşıyor ve yeni bir hayatı oluşturmak için çaba gösteriyor. Millet seçimde kararını verir verecektir zaten.
'Hodri meydan!'
Bir karmaşa çıkarmaya çalışanlar olabilir. Deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler, güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldıramayacağımızı zannetmesinler. Burada insani bir mesele yürütüyoruz, 3-5 tane bu meselenin koordinasyonu ve mühendisliğine soyunan adamlara da Türkiye'nin geleceğini karartma hakkı verilmez. Ama bizim mesaimizi bölmesinler. Bölerlerse bu milletin karşı kaldığı süreçte bu millete haksızlık ederler. Ama mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz. Hodri meydan.
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