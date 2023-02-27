Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.51'de deprem meydana geldi.18,51 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.