Mehmetçik zorlu kış şartlarında terörle mücadeleye devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik'in zor kış şartlarında görev yaptığı görüntüleri paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "En zorlu arazilerde terörle mücadeleye büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor." denildi.

MSB, Mehmetçik'in zor kış şartlarında terörle mücadeleye devam ettiği görüntüleri paylaştı.Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Durmadan Yorulmadan Kahraman Mehmetçik, en zorlu şartlarda, en zorlu arazilerde terörle mücadeleye büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.