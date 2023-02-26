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Halk Tv'deki algı operasyonunu vatandaş böyle patlattı: 'CHP'li Adıyaman milletvekilini bölgede göremedik'

Halk Tv ekranlarında CHP'li Adıyaman milletvekilinin deprem bölgesinde olduğu algısı, depremzede vatandaşın "İnternette görüyoruz ama burada göremiyoruz" sözleri ile patladı.

Halk Tv'deki algı operasyonunu vatandaş böyle patlattı: 'CHP'li Adıyaman milletvekilini bölgede göremedik'
Ekleme: 26.02.2023 - 01:40 Güncelleme: 26.02.2023 - 02:04 / Editör: Ozge Selin
Halk Tv'deki algı operasyonunu vatandaş böyle patlattı: 'CHP'li Adıyaman milletvekilini bölgede göremedik'
Halk TV, deprem üzerinden siyaset yapmaya ve algı oluşturmaya devam ediyor.

Halk Tv'de yayınlanan Görkemli Hatıralar programında, bir depremzede ile röportaj yapan Serhan Asker'in algı planı istediği gibi gitmedi. 

Depremzede vatandaşa sorular yönelten Asker, CHP'li milletvekillerinin de bölgede çalıştığını ima etti. CHP'li Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin deprem bölgesinde bulunduğunu söyleyen Asker, vatandaştan aldığı cevap ile ne yapacağını şaşırdı ardından vatandaşı susturmaya çalıştı.

CHP'li milletvekilini tanıdığını fakat bölgede bulunmadığını ifade eden depremzede şunları söyledi;

'Sesi oldu ama biz burada göremedik. Biz onu da göremedik. Vekilimizi daha önceden de tanıyoruz. İnternetten görüyoruz...'
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