Bakan Çavuşoğlu açıkladı! 'Deprem bölgelerine 90 ülkeden 11 bin 500 kişiye yakın arama kurtarma ekibi geldi'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde incelemelerde bulundu. İlçede, Esenler Belediyesi tarafından kurulan 1500 kişi kapasiteli konteyner kentte incelemede bulunan Bakan Çavuşoğlu, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, depremden sonra yurt dışından gelen kurtarma ekiplerinin birçoğunun ülkelerine döndüklerini belirtti. Ülkemizde sadece Azerbaycan ve Filipin ekiplerinin bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:'Yurt dışından gelen desteğin koordinasyonunu da ilgili kurumlarımız ile özellikle AFAD ile birlikte yapıyoruz. Özellikle bu koordinasyonu büyükelçilerimiz ve diplomatlarımızı görevlendirdik. Adana'da iki havaalanı olduğundan dolayı 2 büyükelçimizi diğer illerimize ise birer büyükelçimizi görevlendirdik. 90 ülkeden 11 bin 500 arama kurtarma ekibi geldi. Bu sabah itibari ile Gürcistan ve Özbekistan arama kurtarma ekipleri görevlerini tamamladı ve ülkelerine döndüler. Şu an ülkemizde iki ülke kaldı Azerbaycan ve Filipinler. Dolayısı ile arama kurtarma ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyorlar. 27 ülkeden 30 sahra hastanesi gelmişti ve bunlardan 10'u döndü 20'si aktif şekilde devam ediyorlar. Tabi ki özellikle yurt dışından konteyner ile beraber kırsal kesimde çadır talepleri devam ediyor. Bu çadır ihtiyacının karşılanması için yurt dışından çadırların getirilmesi konusunda AFAD ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan yerinden bulma bir taraftan da kargo uçakları ile 125 binden fazla çadır gelmiş durumda, 42 bin civarında Türkiye'ye intikali konusunda planlamalar yapıldı. Konteyner yurt içinde her yerde üretimini yapıyoruz ama yurt dışından bulabildiğimiz konteynerleri ülkemize getiriyoruz. Katar'dan 10 bin civarında konteyner gelecek ve gemiler ile yola çıkmaya başladı. Süveyş kanalına gemilerimiz ulaştı, birkaç gün içerisinde gemiler İskenderun'un limanına gelmiş olacak. 15 bin 725 konteyner gelmesi konusunda planlarımızı yaptık.''Türkiye'ye tüm uluslararası kuruluşların desteği olduğu gibi Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün de (NATO) 4 bin kişilik ilk etapta bir yaşam merkezi konteyner ve çadır karışımı projesi vardı. İlk etap malzemeler İskenderun'a geldi ve 2 bin 400 kişilik Antakya'da bir merkez kurulacak, bin 600 kişilik İskenderun'da kurulacak. NATO'nun ilave ürünleri İtalya'dan salı günü yola çıkmış olacak. Ayrıca dün NATO ikinci olarak 4 bin kişilik bir yaşam alanı kurabileceklerini söylediler ve sessizliğe bıraktılar. Yani herhangi bir üyeden itiraz olmaz ise 4 bin kişilik yaşam alanı ise Cumhurbaşkanımızın talimatı ile ilgili yere kurulmuş olacak. Tabi dünyandan mali yardım önerileri geliyor ülkelerin resmi taahhütleri var. Bu ülkelerin sivil toplum örgütleri ve iş dünyasının kampanyaları ile Türkiye'ye yardım etmek için özellikle aktarmak istedikleri kaynakları ilgili AFAD ve Kızılay'ın hesap numaralarına yönlendiriyoruz.'Avrupa Birliği'nin Brüksel'de konferans düzenlemek istediğini de söyleyen Bakan Çavuşoğlu 'Biz bu arada Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Dünya Bankası ile önümüzdeki süreçte nerelere ihtiyaç duyulacak bunun raporlamasını da yapıyoruz. Burada özellikle birçok ülkeden kaynak olarak 40 milyon dolar; birinci sırada Japonya var. Bize hep söylüyorlar 'bizde deprem oldu siz geldiniz, bir de İran, Irak savaşında Tahran'dan bizim vatandaşlarımızı sizler kurtardınız, şimdi sıra bizde' diyorlar. Aslında baktığımız zaman tüm dünya neden yardıma koşuyor iki sebebi var. Görülmemiş bir afet bunun boyutunu herkes görüyor diğeri ise Türkiye bugüne kadar nerde bir afet oldu ilk koşan ülke oldu bu da tüm dünyada böyle olmuştur. Dolayısı ile herkes Türkiye'nin bu zor gününde yardım etmek istiyor' dedi.