  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 19,97 - 20,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD: Kovid-19 konusunda kesin bir cevap yok!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kovid-19 salgınına neden olan virüsün laboratuvardan yayılıp yayılmadığı sorusunun "kesin bir cevabı" olmadığını söyledi.

Ekleme: 26.02.2023 - 23:39 Güncelleme: 26.02.2023 - 23:42 / Editör: Ozge Selin
ABD: Kovid-19 konusunda kesin bir cevap yok!
CNN'e konuşan Sullivan'a, Wall Street Journal gazetesinde yer alan Enerji Bakanlığının 'Kovid-19 salgını büyük olasılıkla bir laboratuvar sızıntısından kaynaklandı' sonuçlu raporu soruldu.

Sullivan, istihbarat topluluğunda bu konuda değişik görüşler olduğunu, ancak emin olacak kadar yeterli bilgi bulunmadığını belirtti.

Başkan Joe Biden'ın, istihbarat birimlerini bu sorunun temeline inmek için defalarca yönlendirdiğini kaydeden Sullivan, 'Daha fazla bilgi edinirsek, bunu Kongre ve Amerikan halkıyla paylaşacağız. Ancak şu anda istihbarat camiasından bu soruya dair 'kesin bir cevap' çıkmış değil.' dedi.

Wall Street Journal, Enerji Bakanlığının yakın zamanda Beyaz Saray'a ve önemli Kongre üyelerine sağladığı gizli bir istihbarat raporuna göre, Kovid-19 virüsünün büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kaza ile sızdığını düşündüğünü yazmıştı.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Polis provokasyona izin vermedi: Kadıköy'de izinsiz toplanan TİP'lilere müdahale
Bakan Özer: Çocuklarımız prefabrik okulda eğitimlerini sürdürüyor
DP'li Yalçın Taze'den hadsiz sözler... Sırrı Süreyya Önder ağzıyla konuştu
MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı
Bakan Çavuşoğlu açıkladı! 'Deprem bölgelerine 90 ülkeden 11 bin 500 kişiye yakın arama kurtarma ekibi geldi'
MHP lideri Bahçeli'den Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki sloganlara tepki: Sorumsuzluk ve şuursuzluk
Bakan Soylu Osmaniye'de çalışmalar hakkında bilgi aldı...
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına yoğun ilgi: Başvuru sayısı 10 bine ulaştı
Asrın felaketinde 21'nci gün! Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi...
AFAD Başkanı Yunus Sezer: 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
CHP'den altılı koalisyonu karıştıracak hamle! Kılıçdaroğlu'na tam yetki verildi: Bir isim üzerinde anlaştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan 69 yaşında: Dünya liderlerinden doğum günü tebriği
Bakan Koca'dan hafif yaralı depremzedeler için 'tetanoz aşısı' uyarısı
Enerji sıkıntısı var mı? Deprem bölgesi ile ilgili kritik sorular yanıt buldu: Bakan Dönmez tek tek açıkladı
İsrail'de yer yerinden oynuyor: Sayı yüz bini aştı
Üçüncü kuşak bir sahhafın çarşıda görüp işittikleri
Seçim tarihi yaklaşıyor! YSK pazartesi günü deprem bölgelerine gidecek
Bakan Kurum paylaştı: Geçici barınma merkezlerinde tüm ihtiyaçlar düşünülüyor
Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar olmuştu: Üsteğmen ve eşinden de 20 gündür haber yok...
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı: Apartman altındaki bu dükkanlar binaya zarar veriyor!
Meteoroloji kritik uyarıyı yaptı! Hangi illerde yağış olacak? Hava durumu kaç derece olacak? Fırtına olacak mı?

Meteoroloji kritik uyarıyı yaptı! Hangi illerde yağış olacak? Hava durumu kaç derece olacak? Fırtına olacak mı?

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Depremin ardından Adana’da kuraklık endişesi: Yüzde 30'un altına indi

Depremin ardından Adana’da kuraklık endişesi: Yüzde 30'un altına indi

Depremin ürküten görüntüsü: NASA Hatay'ın özel haritasını yayınlandı

Depremin ürküten görüntüsü: NASA Hatay'ın özel haritasını yayınlandı

Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu: Her yer buz tuttu

Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu: Her yer buz tuttu

En ufak çatlak dahi olmaması şaşırtıyor: 450 yılık konaklar depremlere adeta meydan okuyor

En ufak çatlak dahi olmaması şaşırtıyor: 450 yılık konaklar depremlere adeta meydan okuyor