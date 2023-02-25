İstanbul’a deprem bölgesinden 6 yaralı daha getirildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, yaralı depremzedelerin tedavi için İstanbul'a nakli devam ediyor.6 kişi daha İstanbul'a getirildiDepremde yaralanan 6 kişi yanlarındaki refakatçılarla birlikte, Adana'dan hareket eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.Atatürk Havalimanı'na saat 21.30'da inen uçakta bulunan yaralılar, ambulanslarla hastanelere nakledildi.