Malatya'da yıkık evden eşyaları çıkartırken, enkaz altındaki buzağıyı fark ettiler

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerden en çok etkilenen iller arasında bulunan Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.Bu çerçevede Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi'nde, yıkılan evlerinde bulunan eşyaları çıkarmak için uğraşan İbrahim Marik, afetin 18'inci gününde enkaz altında buzağısının olduğunu fark etti.İlk başta buzağının hayatını kaybettiğini düşünen Marik, kepçe yardımı ile buzağıyı bulunduğu enkaz altından çıkardı.Buzağının nefes aldığını fark eden sahibi, durumu Sivas Belediyesi'ne bağlı veterinerlere bildirdi.Kısa sürede enkaz alanına gelen veteriner hekim, ilk tedavisini gerçekleştirdiği 5 aylık buzağıyı hayata döndürdü.Şaşkınlık yaşadığı durumla ilgili konuşan İbrahim Marik, “Arama yaptığımız alanda bir ineğimizin ölü olduğunu önceden biliyorduk. Yani bundan da hiç umudumuz yokken çalışırken bir baktık ki bir hayat doğdu. Şu an görmüş olduğunuz buzağımız enkaz altındaydı. Bugün onu çıkardık. Sivas'tan bu bölgeye gelen veteriner hekimler kontrolleri yaptılar. Serum bağladılar. Birazdan biz de bunu kaldırıp, diğer ineklerimizin yanına götüreceğiz.” dedi.11 yaşındaki Elif Hümra Balyemez ise “O benim eskiden de çok sevdiğim danamdı. Eskiden kuzenlerimin de danası vardı, benim de danam vardı. Onlar sattılar, bu doğdu. Başka dana da doğmadı. Pamuk, enkazdan çıkınca çok mutlu oldum.” diye konuştu.