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İstanbul'da yaşarken depremde öldüğünü öğrendi

Diyarbakır'da depremde hayatını kaybeden akrabasıyla aynı ismi taşıyan Nejat Özçelik kayıtlara ölü olarak geçti, hayatı karardı.

Ekleme: 24.02.2023 - 12:40 Güncelleme: 24.02.2023 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da yaşarken depremde öldüğünü öğrendi
Asrın felaketinde 43 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

11 ilde yaşanan kayıplar ülkeyi yasa boğdu.

Diyarbakır'da yaşanan bir vefat ise kayıtlara yanlış geçti.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Nejat Özçelik, 9 Şubat'ta enkaz altında kalarak hayatını kaybeden akrabası Necat Özçelik ile olan isim benzerliği nedeniyle kayıtlara 'ölü' olarak geçtiğini öğrendi.

Özçelik'e önceki gün trafik kontrolü sırasında nüfus kayıtlarında ölü olarak göründüğü bildirildi. Bu bilgi üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Özçelik, karakola giderek bilgi almak istedi.

Karakolda parmak izi kontrolü yapılan Nejat Özçelik'in kimliği teyit edildi. Ölen akrabasının ismiyle olan benzerliği nedeniyle kayıtlarda bir hata yapıldığı anlaşıldı.

Banka hesaplarına giremedi
Özçelik, e-devlet, banka hesaplarına girerek kontrol etmek istediğinde, erişim engeliyle karşılaştı. Özçelik, nüfus müdürlüğüne giderek ölmediğini ispatlamaya çalıştı.

Ehliyet ve kimliğini göstererek, hayatta olduğunu belirtmesine rağmen kayıtlar düzeltilmedi. Özçelik dilekçeyle başvuru yapması gerektiği söylendi.

11 gündür ölü gözüküyor
Kayıtlarda 11 gündür ölü olarak görünen Necat Özçelik, hayatına devam edebilmek için bu hatanın düzeltilmesini istiyor.

'Hastayım ama hastaneye gidemiyorum'
Özçelik, Necat Özçelik'in uzaktan akrabası olduğunu, hayatını kaybettiği öğrendiklerinde çok üzüldüklerini belirterek, şunları söyledi:

'Şile otoyolunda polis ekiplerinin yapmış olduğu rutin trafik kontrolü için durduruldum. Ehliyet ve kimliğimi istediler, verdim. Daha sonra polis memuru şaşkınlık yaşadı. Sistemde ölü olarak göründüğümü söyledi. O an ben de şaşırdım, e-devlet sistemine ve banka hesaplarıma girmeye çalıştım ama, giremedim. Trafik polisleri asayiş ekiplerini çağırdılar, ekiplerle birlikte Atakent Polis Merkezi'ne gittik. Burada parmak izi taramasında Nejat Özçelik olduğum sistemde göründü. Fakat genel sistemde hala ölü olarak göründüğümü söylediler' dedi. Polis merkezinde de sorunun çözülmediğini anlatan Özçelik, 'Nüfus Müdürlüğü'ne giderek dilekçe yazdım. Sağ olduğumu kanıtlamak için belgeler sundum. Ama çözülmedi. Hastayım ama hastaneye gidemiyorum, bankalarda erişim engeli olduğu için işlem yapamıyorum. Şu an her yerde ölü göründüğüm için mağdurum. En kısa sürede de mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Avukatıma vekalet vermem gerekiyor. Notere gittiğim görevliler sistemde ölü göründüğüm için vekalet veremeyeceğimi söyledi. Çok zor durumdayım. Ölüm nedenim sistemde doğal afet yazıyor ama ben yaşıyorum. Sağ olduğumu söylüyorum.'

İstanbul'da yaşarken depremde öldüğünü öğrendi

İstanbul'da yaşarken depremde öldüğünü öğrendi

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