Gizemli küre endişesi! Hakkında 3 teori ortaya atıldı

Geçtiğimiz günlerde Japonya'nın Shizuoka eyaletindeki Hamamatsu şehri sahilinde gizemli metal bir küre bulundu. Yetkililere alarma geçiren olayda, yaklaşık 1.5 metre çapındaki kürenin sahilde görüldüğü ihbarını alan emniyet güçleri, mayın şüphesi ile bölgeye bomba imha ekibi sevk etti.Gizemli nesneyi görüntüleyen gazeteciler nesnin asılmasını sağlayan bir çengeli olduğunu ifade etti. Yapılan teknik incelemede, metal kürenin içinin boş olduğu ve patlama riski taşımadığı belirlendi. Patlama tehlikesine karşı 200 metrelik bir alan boşaltıldı.Bomba ekibi X-Ray ile yaptığı incelemeler sonucunda herhangi cismin herhangi bir tehlike arz etmediğini ifade etti.Yabancı basın ise gizemli küreye 'uzaydan gelen', 'demir şamandırası' ve 'Godzilla yumurtası' ismini verdi.Basına açıklama yapan bir yetkili ise 'Hamamatsu şehrindeki herkesin ne hakkında ne olduğunu merak ettiğini ve endişelendiğini biliyorum; ancak iş bittiği için rahatladım' sözlerine yer verdi.Ancak halkın pek çoğu Japon yetkililerin neden ortaya çıkmadığını ve küreyle ilgili bir açıklama vermediğini ifade etti. Şimdilik küre ile ilgili 3 farklı teori var.Sosyal medyada ise pek çok insan yaşananların 'saçmalık' olduğunu ifade ederek 'Okyanuslarla çevrili bir ülkenin yetkililerinin bir top şamandırasını tanımadığına inanamıyorum' sözlerine yer verdi.İskoç Deniz Bilimleri Derneği üyesi Prof Mark Inall, bunun ne olduğunu direkt olarak bildiklerini ifade etti. Inall, 'Aletleri okyanusta yüzer durumda tutmak için onları kullanıyoruz. 2. Dünya Savaşı mayınıyla karıştırılabilir, ama bunların sivri uçları var' açıklamasında bulundu.Küre, sosyal medyada viral oldu. İlk başta kürenin birkaç haftadır dünya gündemini meşgul eden ve ABD üzerine dolaşan balonlar gibi olduğu düşünüldü.