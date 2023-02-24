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G.Saray'dan depremzedelere 250 konut! 'Yardım için yarışmalıyız'

İlk fırsatta soluğu deprem bölgesinde alan, G.Saray’ın yardımlarının başında olan başkan Dursun Özbek, 250 kalıcı konut yapacaklarının altını çizerken şu mesajı da verdi: “Milyonlar bizi takip ediyor. Çok büyük sivil toplum örgütleriyiz. Yardım için de yarışmalıyız. G.Saray ne yapıyorsa rakibim de bir fazlasını yapmalı. Bu bir iyilik yarışı” ifadelerini kullandı.

Ekleme: 24.02.2023 - 09:48 Güncelleme: 24.02.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
G.Saray'dan depremzedelere 250 konut! 'Yardım için yarışmalıyız'Güzel ülkemiz, büyük bir felaket ile karşı karşıya geldi. 'Asrın felaketi' ifadesini sevmesem de bu deprem için söylenecek iki kelime ne yazık ki... O kadar büyük yıkım var ki. Sanki binlerce atom bombası atıldı. O gün bugündür devletimiz başta olmak üzere yurdumuzun güzel insanları varını yoğunu ortaya koyuyor. Toplam 242 bin 392 kişi görev yapıyor.. Devlet yoksa bu insanlar nereden geldi! Bölgeden gelen herkes aynı şeyi ifade ediyor: 'Gidip görmeden anlayamazsınız.' Yaralar tabii ki sarılacak. Kolay değil... Herkes üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Eleştiriler kadar doğal bir şey olamaz. Bu kadar geniş bir bölgeye ulaşma konusunda sıkıntı olduğu gerçek.. Ama söz konusu vatan, millet, toprak, birlik, beraberlik ve devletin kurumları olunca biraz 'İnsaf' demek lazım. O kadar çok yalan var ki. Doğru kullanıldığında altın değeri taşıyan sosyal medya asla da bir silah olmamalı.. Kötü niyetli insanlar, radyasyon saçıyor.. Klavye başından zehir saçmak kimseye fayda getirmez.. Eksikleri yazın ama acılar üzerinden siyaset yapmayın.

BAŞKAN ÖZBEK'İN SÖZLERİ ÇOK ÖNEMLİ
Kulüplerimiz de adeta yarış halinde. Geçtiğimiz günlerde 'Büyüksünüz' diye bir manşet yaptık. Başta 4 Büyükler olmak üzere tüm takımlarımızın yardımlarını yazdık. Ama Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ı ayrı bir yere koymamız lazım... Büyük camialar. Milyonlarca taraftarı var. Kulüpler gece gündüz uyumadı, yüzlerce tır yolladı, çadır gönderdi, konteyner kentler için çalıştı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de deprem bölgesine gidip her şeyi yerinde analiz etti. Kendisiyle dün görüşme imkânı buldum. Durumu ve yaşadıklarını anlattı. Bazı sözlerini paylaşmak istiyorum, çünkü bunlar bilinmeli:

1 MART'TA BÜYÜK YARDIM TOPLANACAK
'4 Büyükler olarak sadece şimdi değil, bundan sonra bu bölgeye her yardımı yapmak zorundayız. Bu bizim görevimiz. Bu bir iyilik yarışı olmalı. Ben ne yapıyorsam fazlasını diğer takımlar, camialar da yapmalı. Ben de daha fazlasını yapmalıyım. Devletimize de destek olmalıyız. Çok geniş kitlelere hitap ediyoruz. Futbol bambaşka bir şey. Türkiye Futbol Federasyonu ile çalışma halindeyiz. Biz Galatasaray olarak 250 adet kalıcı konut yapacağız. Bizim için önemli bir proje bu. Tüm detaylarını açıklayacağız. Bakın kalıcı konut yapmak çok önemli. Bunun altını özellikle çiziyorum. Diğer kulüplerimiz bir fazlasını yapmalı. Bunu her yerde ifade ettim, etmeye devam edeceğim.' Ben de sayın başkan gibi düşünüyorum. Büyük takımlarımız Türkiye'nin her yerinde varlar. 1 Mart'ta spor kanallarımızda Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, kulüplerimiz ve spor ailesi olarak çok büyük bir yardım kampanyası olacak. Adı: 'Omuz omuza.' Tüm spor kanallarından 5 saat sürecek yayında yardımlar toplanacak. Dursun Bey'in dediği gibi kalıcı konutlar çok önemli. Vatanımızın her metrekaresi değerli. Depremin başından beri el ele verip bölgeye büyük yardımlar yapan tüm futbol ailesine bir vatandaş da olarak teşekkür ediyorum.

G.Saray'dan depremzedelere 250 konut! 'Yardım için yarışmalıyız'
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