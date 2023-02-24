EYT düzenlemesine 'deprem' ayarı! 3 aylık süre ısrarı sürüyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) teklifi deprem nedeni ile Meclis Genel Kurulu'nda görüşülememişti. AK Parti kurmayları yeni bir erteleme olmazsa 28 Şubat'ta çalışmaya başlayacak olan Meclis'in ilk gündeminin EYT teklifi olacağını kaydetti. Öte yandan EYT hakkı kazanan ancak depremde hayatını kaybedenlerin aileleri de bu haktan yararlanabilecek.28 Şubat'ta Meclis'in açılmasıyla ilk görüşülecek madde olması beklenen EYT'de prim gün sayısı, çalışma yılı gibi koşullarda bir değişiklik olmayacak. Ancak EYT'li olarak çalışmak isteyenlerin işe başlaması için tanınan 10 günlük sürenin uzatılması gündemde. İşveren tarafı bu sürenin 3 aya çıkarılmasını talep ediyor.AK Parti kurmayları TİSK temsilcilerine yeniden işe giriş süresinin uzatılmasının çalışanlara zararı olabileceğini bildirdi. Tekrar değerlendirme yapılmasını istedi. Ancak TİSK heyeti 3 aylık sürenin tanınmasında ısrarını sürdürdü. AK Parti'de bu konuda son karar henüz verilmedi.Öte yandan EYT'yi beklerken depremde hayatını kaybedenler için de harekete geçildi. AK Parti kurmaylarına göre EYT'liyken depremde hayatını kaybedenlerin aileleri de bu düzenlemeden yararlanabilecek. EYT'liler gerekli prim gün sayısı ve yılı dolduran ancak yaşının dolmasını bekleyenlerden oluştuğu için herhangi bir yasal düzenlemeye gerek kalmaksızın vefatın kesinleştirilmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kuru'nda yapılacak işlemler sonucunda yasal hak sahiplerine emekli maaşı bağlanabilecek.