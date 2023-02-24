6’lı masada kılıçlar çekildi! Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler: 'Bu masa noter görevi görmeyecek'

Türkiye, 6 Şubat tarihinde en büyük felaketi yaşadı. Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden geçen 19 gün geride kalırken, ülkenin bir gündemi de 6'lı masa ve masanın halen belirleyemediği cumhurbaşkanı adayı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuk olduğu programda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Burada deprem ve siyasi gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Akşener, ortak adaylık tartışmalarını değerlendirdi.Ortak adayın belirleneceğini Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat ilan ettiğini vurgulayan Akşener, CHP'li Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun 'Masa, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kuruldu' açıklamalarına yanıt verdi.Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı olmadığı takdirde masanın dağılacağını belirten Kuşoğlu'na, Akşener'den 'Bu masa noter değil.' tepkisi geldi.Meral Akşener, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;CHP'li Bülent Kuşoğlu'nun bir gazeteye verdiği; masanın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulmuş olduğunu betimleyen ve onun adaylığı olmadığı takdirde masanın dağılacağını söyleyen açıklamasına değinen Akşener, 'Hala aynı yerdeyim. Millet İttifakı'nın kazanamama ihtimalini konuşmamız söz konusu değil. Benim bildiğim sayın Kılıçdaroğlu adayın ortak belirleneceğini kendi ilan etti. Sayın Bülent Kuşoğlu ile başlayan sözler var. Bu masanın sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulduğu yönünde ve bunu tekzip eden olmadı. Bu kabul gören bir durumsa o zaman rol icabı kurulmuş bir masa olur. Benim bilgim içinde bu masa noter görevi görmeyecek' dedi.Bilindiği gibi Sayın Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir insandır. Liderler olarak o masaya otururken olan bilgimiz: Gücümüzü birleştireceğiz ve 13. Cumhurbaşkanını seçtireceğiz... Dolayısıyla o zaman rol icabı kurulmuş bir masa olur, noterlik görevi gören bir masa olur. Bu masa noter görevi görmeyecek. Bize söylenen öyle değil.