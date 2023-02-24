23 Şubat 2023 Survivor'da kim elendi? Tunga elendi mi?
Survivor 2023 yarışmasında bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Ünlüler takımından Barış Telli sadece eleme adayı oldu. Gönüllüler takımından daha fazla kişinin adının yazıldığı eleme konseyinde veda eden isim açıklandı. İşte Survivor'da kim elendi? sorusunun yanıtı...
Survivor kim elendi? sorusu aratmalarda hız kazandı. Survivor 2023 yarışmasına veda eden isim TV8 canlı yayınında belli oldu. İşte Survivor'a veda eden isim...
Fatih
Batuhan
Elanur
Tunga
Barış
Survivor 2023 yarışmasına veda eden isim Tunga oldu. Tunga, ''Bu işler nasip kısmet. Sonuçta burası bir yarışma ve performansınız kötüyse bir yere kadar geliyorsunuz. Ada hayatında kulisler kuruldu, performansım beni kurtarmadı.'' dedi.
Ayrıca Tunga, ''Burada yaşadıklarım benim yanıma kesinlikle kar kaldı. Burada çok iyi insanlar tanıdım onları izlemeye karnım tok bir şekilde devam edeceğim. Üzülüyorum. Ama bir yandan da buranın bana kattıklarından dolayı çok mutluyum.'' açıklamasını yaptı.
Survivor 2023 yarışmasına kim veda etti?Eleme potasındaki isimler şu şekildedir:
Fatih
Batuhan
Elanur
Tunga
Barış
Survivor 2023 yarışmasına veda eden isim Tunga oldu. Tunga, ''Bu işler nasip kısmet. Sonuçta burası bir yarışma ve performansınız kötüyse bir yere kadar geliyorsunuz. Ada hayatında kulisler kuruldu, performansım beni kurtarmadı.'' dedi.
Ayrıca Tunga, ''Burada yaşadıklarım benim yanıma kesinlikle kar kaldı. Burada çok iyi insanlar tanıdım onları izlemeye karnım tok bir şekilde devam edeceğim. Üzülüyorum. Ama bir yandan da buranın bana kattıklarından dolayı çok mutluyum.'' açıklamasını yaptı.
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