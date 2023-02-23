Sağlık Bakanı Koca: Salgın riski kontrol altında
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. 448 sağlık çalışanı depremde hayatını kaybettiğini, 528 sağlık çalışanın ise yaralı olduğunu açıklayan Bakan Koca, salgın riskinin kontrol altında olduğunu ifade etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'da Sahra hastaneleri ve Çadır Kentleri ziyareti sonrasında, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde basın açıklaması yaptı.
Bakan Koca'nın açıklamalarından derlenenler:
Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.
Salgın riski kontrol altında.
Depremde 448 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 528'i yaralandı.
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