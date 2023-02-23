Sağlık Bakanı Koca: Salgın riski kontrol altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. 448 sağlık çalışanı depremde hayatını kaybettiğini, 528 sağlık çalışanın ise yaralı olduğunu açıklayan Bakan Koca, salgın riskinin kontrol altında olduğunu ifade etti.