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Depremzedeler için konteyner kentler kuruluyor!

Türkiye'de son yüzyılın en güçlü sarsıntılarının yaşandığı depremin ardından, iş dünyası bölgenin yaralarını sarmak için seferber oldu. Rönesans Holding de, tüm ülkemizi derinden üzen ve dayanışma içinde olmamız gereken bu zor dönemde, depremlerden etkilenen bölgelere yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Ekleme: 23.02.2023 - 17:22 Güncelleme: 23.02.2023 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Depremzedeler için konteyner kentler kuruluyor!
Türkiye'nin güneydoğusundaki 10 ili vuran depremin ardından iş dünyasının yardım çalışmaları son hızıyla sürüyor. Deprem haberini aldığı ilk anda hızla organize olan ve harekete geçen Rönesans Holding, ilk günden itibaren gerekli acil insani ihtiyaçları bölgeye ulaştırdı ve kapsamlı bir operasyonla aralıksız çalışarak 2.000 kişilik ilk konteyner kentini 2 haftada tamamladı. Afetin olduğu diger illerde de ilk etapta 4.078 kişiye geçici barınma imkanı sağladı. Gönüllü arama kurtarma ekibiyle beraber 23'ü çocuk 189 kişiyi enkazdan kurtardı.

Konteyner kentler kurulmaya devam ediyor.

Depremin etkisinin devam ettiği bu günlerde, Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi'nin yanındaki 6,5 dönümlük arazide kurulan “Malatya Yaşam Kent” depremzedelerin acil barınma ihtiyaçları için tamamlanan ilk konteyner kent oldu. 2.000 kişi için geçici yaşam alanı olan kentte, tüm bölge için sıcak yemek servisinin bulunduğu yemekhane, mobil duş ve çocuk oyun odaları ile acil ihtiyaçlar karşılanmaya devam ediyor.

Malatya Yaşam Kent'in akabinde yeni konteyner kentler için hazırlıklarına başlayan Rönesans Holding, Adıyaman ve Malatya'da toplam 2.000 konteynerden oluşacak ve yaklaşık 10.000 kişiye geçici yaşam alanı sağlayacak alanlar için çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi, Yenice Koordinasyon Merkezi, Kahramanmaraş Piazza AVM Bölge Koordinasyon Merkezi, Adana Şehir Hastanesi Projesi ve Gaziantep Şehir Hastanesi Projesi'nde 2.000 kişilik Rönesans gönüllüsü ile depremzedelerin acil insanı ihtiyaçları karşılanırken, uzun vadeli sürdürülebilir çözümler için adımlar atılmaya başlandı.
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