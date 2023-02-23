CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Dönüştürmemiz gereken 900 bin bina var

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından kentsel dönüşüm hem siyasilerin hem de toplumun gündeminde yoğun bir şekilde yer aldı.Yaklaşık 50 yıldır CHP’nin yönettiği İzmir’de yüz binlerce insan evlerinin kentsel dönüşüme girmesini bekliyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halk Tv’de katıldığı programda sunucu İsmail Küçükkaya’nın ‘İzmir’de dönüştürülmesi gereken kaç bina var?’ sorusuna cevap verdi.Soyer bu soruya rakamlarla karşılık verirken CHP'nin görevde bulunduğu süre boyunca ne yaptığı merak konusu oldu.Soyer'in açıklamaları şu şekilde;“Yaklaşık 900 bin bina var. Bunun yaklaşık %80’inin ya da %70’inin çok abartmayayım, değişmesi lazım. Yani yeni bir yapılanmaya ihtiyaç var” dedi.