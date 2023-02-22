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Sigorta uzmanı depremzedelerin haklarını açıkladı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından konut, iş yeri ve araç sigortaları ile ilgili İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Berrin Dinç, uygulamaları ve akıllardaki soruların yanıtlarını Ensonhaber’in canlı yayınına katılarak İlker Koç’a anlattı.

Ekleme: 22.02.2023 - 17:31 Güncelleme: 22.02.2023 - 17:32 / Editör: Ozge Selin
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından 11 ilde can kayıpları verildi.

Bölgede bulunan yüz binlerce bina etkilendi. Binaların bir kısmı yıkıldı, bir kısmına da acil yıkım kararları alındı. Binaların ağır hasarlı olanlarına girmek yasaklandı. Bu binalarla birlikte içindeki eşyalar ve yakınlarındaki otomobiller de hasar aldı; kullanılmaz hale geldi.

Depremzedelerin barınma ihtiyaçları için AFAD koordinasyonunda çadır, konteyner, otelde konaklama ve 'Evim Yuvan Olsun' projesi gibi çözümler üretildi.

Yıkılan evler, iş yerleri ve hasar gören araçların sigortaları nasıl yürütülecek
Depremzedeler, bir yandan can kayıpları ve yaralanmalarla ilgilenirken diğer yandan da mal varlıklarının yerine yenisini koymak istiyor. Yetkililerce bu konuda kolaylaştırıcı tedbirlerin alınacağı açıklandı ancak sigorta sektöründeki yaklaşım da merak ediliyor.

'Ev ve iş yeri için DASK'ın dışında özel sigorta da yapılmalı'
Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Başkan Yardımcısı ve İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği İSAD Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Dinç, Ensonhaber'e yaptığı açıklamalarda, Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) yapılan ev ve iş yerlerinde yıkım nedeni ile metrekareye göre bir ödemenin yapılacağını ancak bu sigortanın tek başına yeterli olmayıp, bir de ev ve iş yeri sigortasının yapılmasının gerektiğini belirtti.

'Rayiç bedelin birçok kriteri var'
Rayiç bedel konusunun her il, ilçeye göre değişebileceğini ve birçok kriteri bulunduğunu aktaran Dinç, 'eşya' tanımının da sanıldığı gibi buzdolabı, TV gibi eşyaların dışında ayakkabıdan giysiye kadar geniş bir skalada değerlendirildiğini de sözlerine ekledi.

'Kaskosu olmayan aracın hasarı karşılanmayacak'
Dinç, deprem nedeni ile hasar gören araçların trafik sigortasının ve kaskosunun da yapılmış olması halinde gerçek kaybın geri alınabileceğin belirterek, 'Kaskosu olamayan aracın hasarı karşılanamayacak.' diyerek, Türkiye'de bu oranların azlığına dikkat çekti.

Dinç, yaşananlarla ilgili olarak, 'Araçlarda sağlıklı şekilde hasarı almak için sigortanın önemi ortaya çıkıyor.' değerlendirmesinde bulundu.

'Şu ana kadar 165 bin başvuru geldi'
Dinç, şu ana kadar depremzedeler tarafından sigorta geri ödemesi için 165 bin başvurunun yapıldığını, ancak bu konuya henüz çok yeni başlandığını ve dosya sayısının çok daha artmasının beklendiğini de belirtti.
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