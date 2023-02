Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'musluk suyu' uyarısı: Bir süre daha kullanmayın

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları:Depremi yol açtığı sonuçları apaçık bildiğimiz, acılarımızın taze olduğu bir zamanda yaşadık. Hatay ve ilçelerinde yaşanan yeni depremler olaydan ilk günkü depremlerin şiddetindeki depremlermiş gibi etkilendik. O an nerede olduğunu bilmediğimiz yakınlarımız ve tanıdıklarımız var. Hatay'a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Başımız sağ olsun.Hatay'da depremin ilk günündün itibaren neredeyse yapıların hepsi boştu. Hatay'da 4'ü olay yerinde 2'si hastanede hayatını kaybetti. 562 kişi ise yaralandı.Unutulmamalı ki iyi niyetlerine rağmen Haber kaynakları her zaman sağlıklı olmayabiliyor, haberin dayanağı sağ duyu testinden geçmemiş bir kaygı olabiliyor. Hatay'da yaşanan depremler nedeniyle gündeme getirilen sağlık kurumlarımız hakkındaki bilgileri dile getirmek istiyorum. Reyhanlı, İskenderun B Bloğu, Kırıkhan Devlet Hastaneleri yapılan taramada hafif hasarlı ve kullanılabilir durumdadır. Buna rağmen tahliye edilmiştir.Tedavisi süren bazı yoğun bakım hastalarımız Ankara, Adana ve Dörtyol hastanelerine tahliye edilmiştir.Bu hastanelerimiz yakında tam kapasite ile hizmet verecektir. Oluşan hassasiyetleri yine de anlıyorum. Fakat yine de unutulmamalıdır ki yayılan haberler özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızı da endişeye sevk ediyor. Çok dikkatli olmamız gerekmez mi? Zaman demek can demekti. Bahsi geçen konuda ayrı bir başlık açıyorum. Adana Çukurova Üniversite Balcalı Üniversitesi'nde orta düzeyli hasar tespit edilmiştir. Vakit kaybetmeden hastaları diğer hastanelere gönderdik.Hataylı kardeşlerim tüm ilçeleriyle bu şehirde hiçbir sağlık hizmetini sizlere eksiksiz yaşatmamak için, uzmanıyla ilacıyla doktoruyla sahadayız. 212 bin 45 muayene yaptık. Sağlık hizmetimiz ihtiyaçlara cevap verecek şekilde devam ediyordur.Sahra hastanemizde tomografi cihazı dahil her şey var. Bu ülkenin işinde en iyi doktorları, hastanın dilinden en iyi hemşireleri burada.Çok insani olan sorumluluğu, halkımızın güvenini örseleyen kişiden de bekliyoruz. Bugün halkı üzen yarın buna üzülür. Zaman sağlık sistemini sarsma zamanı değil. Biçme ve temizlik için kullanılan suları hastalığa yol açıp açmaması bakımından gözetiyoruz. Bir süre daha bu suları kullanmamanızı istiyoruz. Musluk suyunu ne zaman içebileceğimizi Hatay Valiliği duyuracak. O zamana kadar musluk suyu şebeke suyu temizlik için kullanılabilecek. Musluk suyunu asla içme suyu olarak kullanmıyoruz.