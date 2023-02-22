Bağcılar’da silahlı kavga: Yaralılar var

İstanbul Bağcılar’da 2 grup arasında çıkan ve kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda 2 kişi silahla vurularak yaralanırken park halindeki otomobillere de çok sayıda kurşun isabet etti.

Olay, Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi’nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup bir sokakta karşı karşıya geldi. İki grup arasında yaşanan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Daha sonra silahlara sarılan şüpheliler birbirlerine ateş etmeye başladı.Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda kurşun isabet eden 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Olayda park halindeki 3 araca da çok sayıda kurşun isabet etti.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.Yaşanan kavga sonucunda 2 kişi vurulurken polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.