ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken merdivenlerde düştü

ABD Başkanı Joe Biden, yaşlılık nedeniyle yaşadığı unutkanlıkları, gafları ve sakarlıklarıyla gündemden düşmüyor..Biden, Ukrayna'ya düzenlediği sürpriz ziyaretin ardından Polonya'ya geçti.Burada 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı işgalinin ardından kurulan ve Polonya, Romanya, Slovakya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya ve Litvanya'nın yer aldığı Bükreş Dokuzlusu (B9) ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelen Biden, daha sonra Kraliyet Şatosu'nda vatandaşlara hitap etti.Temaslarını tamamlayan Biden, ülkesine dönerken yine bir kaza atlattı.Uçağına binerken ayağı merdivenlere takılan Biden, yere kapaklandı. Düşmesinin ardından yeniden ayağa kalkan Biden, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi havaalanındakilere el sallayarak uçağa bindi.O anlar kameralara yansıdı.Öte yandan Biden, daha önce de uçağa binerken 3 kez merdivenlerde düşmüş, bir kez de bisikletten düşmüştü.