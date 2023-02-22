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ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken merdivenlerde düştü

Polonya'nın başkenti Varşova'dan dönen ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağa binerken dengesini kaybetti.

ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken merdivenlerde düştü
Ekleme: 22.02.2023 - 22:36 Güncelleme: 22.02.2023 - 22:57 / Editör: Ozge Selin
ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken merdivenlerde düştü
ABD Başkanı Joe Biden, yaşlılık nedeniyle yaşadığı unutkanlıkları, gafları ve sakarlıklarıyla gündemden düşmüyor..

Biden, Ukrayna'ya düzenlediği sürpriz ziyaretin ardından Polonya'ya geçti.

Burada 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı işgalinin ardından kurulan ve Polonya, Romanya, Slovakya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya ve Litvanya'nın yer aldığı Bükreş Dokuzlusu (B9) ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelen Biden, daha sonra Kraliyet Şatosu'nda vatandaşlara hitap etti.

ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken merdivenlerde düştü

Uçağa binerken merdivenlerde düştü

Temaslarını tamamlayan Biden, ülkesine dönerken yine bir kaza atlattı.

Uçağına binerken ayağı merdivenlere takılan Biden, yere kapaklandı. Düşmesinin ardından yeniden ayağa kalkan Biden, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi havaalanındakilere el sallayarak uçağa bindi.

O anlar kameralara yansıdı.

ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken merdivenlerde düştü

Bu ilk düşüşü değil

Öte yandan Biden, daha önce de uçağa binerken 3 kez merdivenlerde düşmüş, bir kez de bisikletten düşmüştü.
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