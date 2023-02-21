Türkiye'nin ardından İran da sallandı: 5,2 büyüklüğünde deprem
Türkiye Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmaya çalışırken bir deprem haberi de komşudan geldi. İran'ın güneybatısındaki Fars eyaletinde yerin 10 kilometre derinliğinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Dorz köyü olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 09.35'te kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Sarsıntı sonrasında can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Sarsıntı sonrasında can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI