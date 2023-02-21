Sakarya'da eşya yüklü kamyonun içinden 80 kilo uyuşturucu çıktı

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları sürüyor.Son olarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları kamyonu dinlenme tesisine yönlendirerek durdurdu.Ev eşyası yüklü kamyonda, narkotik köpeği ile arama yapıldı.Baza ve televizyon sehpası içine gizlenen 56 kilo skunk ve 24 kilo 150 gram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca geçirildi.Kamyondaki S.Y. ve M.Z.M. ise gözaltına alındı.