Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Koreli yetkili Jang Sung Min'le görüştü

Güney Kore, depremlerin ardından Türkiye ile örnek bir dayanışma sergiledi.Ülkenin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mevcut tüm kaynakların seferber edilmesi talimatı verdi.Türkiye için 'kardeş millet' diyen Yoon, depremzedelerin yanında olduklarını belirtti.Yardımların afetzedelere sevk edilmesinden sonra Seul yönetiminden Ankara'ya ziyaret gerçekleştirildi.Açıklamayı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi Gelecek Stratejisi Kıdemli Sekreteri ve Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Jang Sung Min ile bir araya geldi.Çavuşoğlu, Jang ile görüşmesine ilişkin paylaştığı mesajında şöyle dedi:Ülkemizi ziyaret etmekte olan Güney Kore Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Jang Sung Min'e deprem yardımı ve sergiledikleri dayanışma için teşekkür ettik.Dışişleri Bakanı, söz konusu mesajını İngilizce dilinde de paylaşırken, Türk ve Güney Kore bayraklarını yan yana ekledi.