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Kağıthane'deki bir binanın zemin katından 1.5 metre kaçak kat indiği tespit edildi

Bölgedeki bir binaya gizlice giren şahıs, burada kazı çalışması yaparak zeminde 3 ayrı yerde kazı yaptı. Olay, çevredekilerin dikkatiyle ortaya çıktı.

Ekleme: 21.02.2023 - 13:45 Güncelleme: 21.02.2023 - 13:48 / Editör: Ozge Selin
Kağıthane'deki bir binanın zemin katından 1.5 metre kaçak kat indiği tespit edildiKahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, yurt genelinde binalar incelemeye alınmaya başlandı.

Deprem bölgesinde yapılan çalışmalarda binalardaki ihmalkarlıklar gün yüzüne çıktı. İnsan hayatını tehlikeye sokan binalardan biri de İstanbul'un Kağıthane ilçesinde ortaya çıktı. 5 katlı bir binanın zemin katına aylar önce gizlice giren bir şahıs, burada kazı çalışması yapmaya başladı.

3 ayrı kaçak kazı yaptı
Zeminde 3 ayrı yerde kazı yapan şahıs, çıkan moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle alandan taşıdı. Çalışmalarını gizlice sürdüren ve soranlara da tadilat yaptığını söyleyen şahıs, öğle saatlerinde çalışmalara devam ettiği esnada zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırdı.

Esnaf kaçak kazıyı fark etti
Şahıs buradan hafriyat ve toprakları taşıyacağı esnada vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edilince şahıs, apar topar olay yerinden kaçtı.

Ekipler olay yerine geldi
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, içeriye girdiklerinde gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına döndü. Şahsın içeride zeminden yaklaşık 1.5 metre aşağıya kaçak kat indiği ve alanı tahtalarla güçlendirip beton dökme aşamasına geçtiği görüldü.

Kağıthane'deki bir binanın zemin katından 1.5 metre kaçak kat indiği tespit edildi

Doldurma çalışmaları başlatıldı
Vatandaşların da şoke olduğu olay sonrası Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kaçak kazılan yerleri doldurmak için çalışma başlattı. Zabıta ekipleri çevrede önlem alırken, polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

'Polis arkadaşlar gelince arkadan kaçıp gitmiş'

Olayla ilgili konuşan Alican Karakaş şu sözleri kullandı:

Bu kadar vicdansızlık olamaz, yazık günahtır. Bu durumun kelimelerle tarifi olamaz. Bu zamanda kardeşlerimiz ölmüş, enkaz altından insanları çıkartıyoruz.

Bu şekilde bunu yapmak vicdansızlıktır. Biz belediye ekipleriyle çok yardıma koştuk, şunu gördük şok olduk. Biz de şahit olduk, buradan moloz alanları gördük ve şahsa sorup ‘hayırdır ne iş yapıyorsun' dedik.

Bize, ‘içeride insanlar vardı, düzeltiyoruz. Bodrum yapıyoruz' dedi. Burada kaç kişi oturuyor, yazık günahtır. Zaten şahıs önce gelenlere kapıyı açmamış, arkasından polis arkadaşlar gelince arkadan kaçıp gitmiş.

Kağıthane'deki bir binanın zemin katından 1.5 metre kaçak kat indiği tespit edildi
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