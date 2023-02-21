Cumhurbaşkanı Erdoğan: 200 bin konutun inşası için ilk kazmayı vurmaya başlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuştu. Erdoğan, "En kısa zamanda şehirlerimizin ihyasına başlıyoruz. Önümüzdeki ay itibariyle 18 bin 544'ü Gaziantep'te olmak üzere 200 bin konutun inşası için ilk kazmayı vurmaya başlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:Gaziantep'ten 87 bin vatandaşımız tahliye ettik. Gaziantep'te 100 bin kişiyi çadırlara yerleştirdik.En kısa zamanda şehirlerimizin ihyasına başlıyoruz. Önümüzdeki ay itibariyle 18 bin 544'ü Gaziantep'te olmak üzere 200 bin konutun inşası için ilk kazmayı vurmaya başlayacağız.