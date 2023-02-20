Türkiye'de deprem riski: MTA diri fay hattı haritasını açıkladı

Türkiye, 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde 41 bini aşkın kayıp verdi.6 Şubat günü yaşanan büyük felaket, depremden etkilenen 11 ilde yaşamlarını idame ettiren vatandaşları evsiz bıraktı.Tarihin en büyük felaketine yol açan depremin yaraları, 15'inci günde sarılmaya çalışılıyor.Yaşanan korkunç deprem sonrasında, Türkiye de endişe baş gösterdi.Uyarılarla beklenen Marmara depremi, vatandaşlarda korkuya neden oldu.Türkiye genelinde bina sağlamlık testi yapılmaya başlanırken, vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçenin zeminine dair bilgi sahibi olmak istiyor.Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü MTA, diri fat haritası üzerinde bölgeleri kontrol ediyor.Buna göre, 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek olan 45 ilde 110 ilçeyi kapsayan 485 fayın riskli durumda olduğu belirlendi.Vatandaşların aklını kurcalayan “Evimin altından fay hattı geçiyor mu” sorusu, haritadaki işaretler ile ortaya çıkıyor.-Aksaray-Aydın-Balıkesir-Bolu-Burdur-Bursa-Bingöl-Denizli-Eskişehir-Erzincan-Erzurum-Hakkari-Hatay-İzmir- Kahramanmaraş-Manisa-Muğla-Kocaeli-Konya-Osmaniye- Sakarya-TokatTüm bunların yanı sıra, 110 ilçe de fay hattı üzerinde.İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.Adıyaman- GölbaşıAfyon- Çay, Dinar, Kızılören, SandıklıAnkara- ŞereflikoçhisarAntalya- DemreAydın- Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, YenipazarBalıkesir- Gönen, ManyazBatman-KozlukDüzce- Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, KaynaşlıElazığ- Palu, SivriceErzincan- ÜzümlüEskişehir- İnönüAntep - İslahiyeHakkari- ŞemdinliHatay- Erzin, Hassa, Kırıkhan, PayasIsparta- Eğirdir, Senirkent, Uluborluİzmir- Kemalpaşa, Seferihisar, TireKahramanmaraş- Nurhak, TürkoğluKayseri- Talas, YeşilhisarKırıkkale- KeskinKırşehir- Akpınar, MucurKocaeli- Başiskele, Derince, Gölcük, KartepeKonya- Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, IlgınKütahya- Gediz, SimavMalatya- AkçadağManisa- Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, TurgutluMersin- Çamlıyayla, MutMuğla- Menteşe, MilasMuş- Korkut, VartoNiğde- Altunhisar, BorOsmaniye- Düziçi, ToprakkaleSakarya- Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, SapancaUrfa-BozovaSiirt- EruhŞırnak- BeytüşşebapSivas- Altınyayla, YıldızeliTokat- Niksar, Pazar, ReşadiyeVan- Çaldıran, ÖzalpYalova- Altınova, Çınarcık