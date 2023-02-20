Türkiye'de deprem riski: MTA diri fay hattı haritasını açıkladı
Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü, 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek diri fay hattı haritasını açıkladı. Buna göre 45 ilin riskli durumda olduğunu belirlendi.
Türkiye, 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde 41 bini aşkın kayıp verdi.
6 Şubat günü yaşanan büyük felaket, depremden etkilenen 11 ilde yaşamlarını idame ettiren vatandaşları evsiz bıraktı.
Tarihin en büyük felaketine yol açan depremin yaraları, 15'inci günde sarılmaya çalışılıyor.
Yaşanan korkunç deprem sonrasında, Türkiye de endişe baş gösterdi.
Uyarılarla beklenen Marmara depremi, vatandaşlarda korkuya neden oldu.
Türkiye genelinde bina sağlamlık testi yapılmaya başlanırken, vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçenin zeminine dair bilgi sahibi olmak istiyor.
Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü MTA, diri fat haritası üzerinde bölgeleri kontrol ediyor.
Buna göre, 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek olan 45 ilde 110 ilçeyi kapsayan 485 fayın riskli durumda olduğu belirlendi.
Vatandaşların aklını kurcalayan “Evimin altından fay hattı geçiyor mu” sorusu, haritadaki işaretler ile ortaya çıkıyor.
İşte diri fay hattı üzerinde yer alan iller;
-Aksaray
-Aydın
-Balıkesir
-Bolu
-Burdur
-Bursa
-Bingöl
-Denizli
-Eskişehir
-Erzincan
-Erzurum
-Hakkari
-Hatay
-İzmir
- Kahramanmaraş
-Manisa
-Muğla
-Kocaeli
-Konya
-Osmaniye
- Sakarya
-Tokat
Tüm bunların yanı sıra, 110 ilçe de fay hattı üzerinde.
Birinci derece riskli bölgeler
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.
İkinci derece riskli bölgeler
Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.
Üçüncü derece riskli bölgeler
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
En az riskli bölgeler
Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.
Risk taşıyan ilçeler;
Adıyaman- Gölbaşı
Afyon- Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı
Ankara- Şereflikoçhisar
Antalya- Demre
Aydın- Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar
Balıkesir- Gönen, Manyaz
Batman-Kozluk
Düzce- Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı
Elazığ- Palu, Sivrice
Erzincan- Üzümlü
Eskişehir- İnönü
Antep - İslahiye
Hakkari- Şemdinli
Hatay- Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas
Isparta- Eğirdir, Senirkent, Uluborlu
İzmir- Kemalpaşa, Seferihisar, Tire
Kahramanmaraş- Nurhak, Türkoğlu
Kayseri- Talas, Yeşilhisar
Kırıkkale- Keskin
Kırşehir- Akpınar, Mucur
Kocaeli- Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe
Konya- Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın
Kütahya- Gediz, Simav
Malatya- Akçadağ
Manisa- Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu
Mersin- Çamlıyayla, Mut
Muğla- Menteşe, Milas
Muş- Korkut, Varto
Niğde- Altunhisar, Bor
Osmaniye- Düziçi, Toprakkale
Sakarya- Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca
Urfa-Bozova
Siirt- Eruh
Şırnak- Beytüşşebap
Sivas- Altınyayla, Yıldızeli
Tokat- Niksar, Pazar, Reşadiye
Van- Çaldıran, Özalp
Yalova- Altınova, Çınarcık
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