Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması: Yaralılar var!

Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binada hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.Patlamada 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.Binanın tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildiği belirtildi.Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.