Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması: Yaralılar var!
Şanlıurfa'nın Bahçelievler mahallesinde 7 katlı binanın girişindeki işyerinde doğalgaz patlaması sonucu yaralılar olduğu bildirildi.
Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binada hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Patlamada 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Binanın tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildiği belirtildi.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Patlamada 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Binanın tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildiği belirtildi.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
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