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Muğla'da korkutan kaza: 10 kişi yaralandı...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Ekleme: 20.02.2023 - 00:57 Güncelleme: 20.02.2023 - 01:01 / Editör: Ozge Selin
Muğla'da korkutan kaza: 10 kişi yaralandı...Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Seda Bektaşoğlu'nun kullandığı 07 VBN 69 plakalı otomobil ile Süleyman Albayrak yönetimindeki 48 GH 249 plakalı otomobil Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy kavşağında çarpıştı.

Muğla'da korkutan kaza: 10 kişi yaralandı...

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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