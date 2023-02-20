Güney Kore ekibinden saygı duruşu

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde iki büyük depremle sarsıldı.11 ili etkileyen doğal afet büyük bir yıkıma neden oldu. 41 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği kentlerde 100 binden fazla da bina yıkıldı.Depremin ardından 102 ülke yardım teklifinde bulunurken, 88 ülke ekip gönderdi.Bu ülkelerden biri de dost ülke Güney Kore oldu.Depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan ekip, 14 gün boyunca can kurtarmak için çabaladı.100'den fazla kişinin kurtarılmasını sağlayan ekip, görev süresi dolunca ülkelerine döndü.Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan Seul'e giden ekip, uçuş öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.Uçağa binen Güney Koreli ekibe, Korece hazırlanan video ile teşekkür edildi.